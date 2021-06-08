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Marmara Denizi'ndeki müsilaj için yeni umut: Reaktif oksijen! Uzman isim A Haber’de anlattı

Denizi'ndeki müsilaj sorunu için yeni bir yöntem daha deneniyor. Daha önce, atık suyun arıtılması ve geri dönüşümü konusunda kullanılan, "reaktif oksijen türleri ve soğuk atmosferik plazmalar" çalışması şimdi musilaj için deneniyor. Detayları muhabiri ’in konuğu olan Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer A Haber canlı yayınında anlattı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Marmara Denizi'ndeki müsilaj için yeni umut: Reaktif oksijen! Uzman isim A Haber’de anlattı

Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer'in açıklamaları:

"Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir teknoloji. Soğuk atmosferik plazma teknolojisiyle reaktif oksijen üretmeyi başardık.

Bunun üzerinde 3-4 senedir çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Atık su arıtımı ve suyun geri kazanım çalışmaları yapıyoruz.

Müsilaj temizliği tüm ülkenin gündemine girince biz de müsilaj temizliği için bu teknoloji kullanma çalışmasına giriştik.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bu sorunu ortak çözeceğiz.' çağrıları sonrası harekete geçtik. Marmara'daki müsilajın temizlenmesi için bu çalışmaya yoğunlaştık.

Şu an bu çalışmada aldığımız sonuçlar umut verici. Müsilajlı suya reaktif oksijen veriyoruz. Reaktif oksijen soluduğumuz oksijenden yüzlerce kat daha aktif ve insana zarar vermeyen bir gaz. Daha kuvvetli bir gaz.

Organik maddeleri parçalıyor ve karbondioksite, suya dönüştürüyor. Muazzam miktarda bir hacim azalması gerçekleşiyor.

Deniz salyası, denizdeki çözülmüş oksijeni tüketiyor. Deniz salyasının olduğu yüzeylerde ya da derinlerde artık canlı yaşamı tehlikeye giriyor.

Bu reaktif oksijenle hem organik yapı da olan müsilajı bertaraf ediyoruz hem de denizin yeniden oksijen kazanmasını sağlıyoruz. 0,8 olan müsilajlı sudaki oksijen oranını biz 13-14'lere çıkarmayı başardık."

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