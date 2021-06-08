08 Haziran 2021, Salı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan müsilaj temizliğine destek

, 'nda yapılan müsilaj çalışmalarından görüntüleri paylaştı. Temizleme faaliyetlerine katılan MSB desteğin devam edeceğini vurguladı.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan müsilaj temizliğine destek

, bölgesinde müsilaj temizleme faaliyetlerine destek veriyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Gölcük Poyraz Limanında, müsilaj (deniz salyası) temizleme faaliyetlerine başlandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, bugün koordinesinde yapılacak müsilaj temizleme çalışmalarına da Gölcük bölgesindeki deniz temizleme araçları ve personelle destek verileceği belirtildi.

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