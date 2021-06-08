Milli Savunma Bakanlığı'ndan müsilaj temizliğine destek
Milli Savunma Bakanlığı, Gölcük Poyraz Limanı'nda yapılan müsilaj çalışmalarından görüntüleri paylaştı. Temizleme faaliyetlerine katılan MSB desteğin devam edeceğini vurguladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Gölcük bölgesinde müsilaj temizleme faaliyetlerine destek veriyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Gölcük Poyraz Limanında, müsilaj (deniz salyası) temizleme faaliyetlerine başlandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, bugün Kocaeli Valiliği koordinesinde yapılacak müsilaj temizleme çalışmalarına da Gölcük bölgesindeki deniz temizleme araçları ve personelle destek verileceği belirtildi.
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