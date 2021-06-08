Milli Savunma Bakanlığı'ndan müsilaj temizliğine destek

MSB'den yapılan açıklamada, bugün Kocaeli Valiliği koordinesinde yapılacak müsilaj temizleme çalışmalarına da Gölcük bölgesindeki deniz temizleme araçları ve personelle destek verileceği belirtildi.

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