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Ahmet Davutoğlu AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan'ın arasındaki bağı kesmek istedi! CHP ile ittifak gündeme geldi! AK Parti Milletvekili Sermin Balık açıkladı

ekranlarında katıldığı Memleket Meselesi programında açıklamalarda bulunan Milletvekili seçimlerinde yaşanan olaylara değindi. Balık o dönemde Davutoğlu'nun CHP ile ittifak kurmaya çalıştığını belirtirken, Davutoğlu'nun parti içindeki bağ ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki bağı tamamen kesme amacı taşıdığını söyledi.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Ahmet Davutoğlu AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan'ın arasındaki bağı kesmek istedi! CHP ile ittifak gündeme geldi! AK Parti Milletvekili Sermin Balık açıkladı

Milletvekili ekranlarında katıldığı Memleket Meselesi programında gecesi yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN PARTİYE YABANCILAŞTIRILMAYA ÇALIŞILDI

7 Haziran seçimlerinde kötü bir sonuç alındığını söyleyen Balık, 'ın o dönemde partiye yabancılaştırılmaya çalışıldığını ifade etti. Başkan Erdoğan'ın parti ve milletle ilişkisinin kesilmek istendiğini belirten Balık, 7 Haziran sonrası AK Parti'nin tek başına hükümet kuramayacak durumda olduğunu sözlerine ekledi.

AHMET DAVUTOĞLU BAŞARIYI KENDİSİNE AİT SANDI

O dönemde 'nun CHP ile ittifak kurma çabası olduğunu söyleyen Balık, seçimlerinde gelen başarının arkasında halkın istikrardan yana tercih olduğunu belirtti. 1 Kasım seçimlerindeki başarıyı 'nun sahiplendiğini söyleyen Balık, Davutoğlu'nun partiyi farklı bir yere çekmek istediğini belirtti.

DAVUTOĞLU ERDOĞAN İLE PARTİNİN BAĞINI KESMEK İSTEDİ

Davutoğlu'nun parti içindeki bağ ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki bağı tamamen kesme amacı taşıdığını söyleyen Balık, Davutoğlu'nun Kongre'de söylediği sözleri hatırlattı.

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ahmet Davutoğlu "Umudunu AK Parti'ye bağlayan milyonlar merak etmesin. Nefsimi ayaklar altına alırım, bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makamı elimin tersiyle iterim ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam" demişti.

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