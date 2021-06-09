Ahmet Davutoğlu AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan'ın arasındaki bağı kesmek istedi! CHP ile ittifak gündeme geldi! AK Parti Milletvekili Sermin Balık açıkladı

ERDOĞAN PARTİYE YABANCILAŞTIRILMAYA ÇALIŞILDI

7 Haziran seçimlerinde kötü bir sonuç alındığını söyleyen Balık, Başkan Erdoğan'ın o dönemde partiye yabancılaştırılmaya çalışıldığını ifade etti. Başkan Erdoğan'ın parti ve milletle ilişkisinin kesilmek istendiğini belirten Balık, 7 Haziran sonrası AK Parti'nin tek başına hükümet kuramayacak durumda olduğunu sözlerine ekledi.