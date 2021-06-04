Twitter’da eşi görülmemiş manipülasyon! Çarpıcı araştırma: Trendlerin yüzde 47'si sahte çıktı!

EŞİ GÖRÜLMEMİŞ MANİPÜLASYON SEVİYESİ

Bu eşi görülmemiş bir manipülasyon seviyesi. Bu araştırma Twitter'ın trend algoritmasındaki zayıf bir nokta nedeniyle birçok trendin yalnızca botlar tarafından oluşturduğunu ilk kez kanıtladı.