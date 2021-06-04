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Twitter’da eşi görülmemiş manipülasyon! Çarpıcı araştırma: Trendlerin yüzde 47'si sahte çıktı!

'deki araştırmacılarının yaptığı çalışmaya göre, 'daki yerel trendlerinin yüzde 47'si sahte çıktı. Araştırmanın detaylarını gazeteci , canlı yayınında anlattı.

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Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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Twitter’da eşi görülmemiş manipülasyon! Çarpıcı araştırma: Trendlerin yüzde 47'si sahte çıktı!

'deki 'nün yaptığı çalışmaya göre, sosyal medya platformu 'daki yerel trendlerinin yüzde 47'si sahte çıktı. Araştırmanın detaylarını gazeteci canlı yayınında anlattı.

NEREDEYSE YARISI SAHTE ÇIKTI!

'da bulunan İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nün Türkiye'nin 2015-19 yıllarını kapsayan bir sosyal medya araştırması. Konuların neredeyse yarısı sahte çıktı.

Ciddi bir araştırma bu. Avrupa Güvenlik ve Gizlilik Sempozyumu 2021 tarafından kabul edilmiş bir araştırma.

DÜNYADA YÜZDE 20

Araştırmanın yazarlarından Türkiye'deki yerel trendlerin yüzde 47'sinin ve dünyadaki trendlerin yüzde 20'sinin botlar tarafından yoktan var edildiğini yani gerçek olmadığını belirtti.

İLK BİLİMSEL ARAŞTIRMA

2015 ile Eylül 2019 arasında dahil olmuş 108 bin bot hesap tespit edildi. Twitter trendlerinin bu kapsamlı manipülasyonunu ortaya çıkaran ilk bilimsel araştırma dedi.

EŞİ GÖRÜLMEMİŞ MANİPÜLASYON SEVİYESİ

Bu eşi görülmemiş bir manipülasyon seviyesi. Bu araştırma Twitter'ın trend algoritmasındaki zayıf bir nokta nedeniyle birçok trendin yalnızca botlar tarafından oluşturduğunu ilk kez kanıtladı.

Twitter’da eşi görülmemiş manipülasyon! TWİTTER'DA EŞİ GÖRÜLMEMİŞ MANİPÜLASYON!

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