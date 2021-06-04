Twitter’da eşi görülmemiş manipülasyon! Çarpıcı araştırma: Trendlerin yüzde 47'si sahte çıktı!
İsviçre'deki araştırmacılarının yaptığı çalışmaya göre, Twitter'daki yerel Türkiye trendlerinin yüzde 47'si sahte çıktı. Araştırmanın detaylarını gazeteci Mehmet Çek, A Haber canlı yayınında anlattı.
İsviçre'deki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nün yaptığı çalışmaya göre, sosyal medya platformu Twitter'daki yerel Türkiye trendlerinin yüzde 47'si sahte çıktı. Araştırmanın detaylarını gazeteci Mehmet Çek A Haber canlı yayınında anlattı.
NEREDEYSE YARISI SAHTE ÇIKTI!
Lozan'da bulunan İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nün Türkiye'nin 2015-19 yıllarını kapsayan bir sosyal medya araştırması. Konuların neredeyse yarısı sahte çıktı.
Ciddi bir araştırma bu. Avrupa Güvenlik ve Gizlilik Sempozyumu 2021 tarafından kabul edilmiş bir araştırma.
DÜNYADA YÜZDE 20
Araştırmanın yazarlarından Tuğrulcan Elmas Türkiye'deki yerel trendlerin yüzde 47'sinin ve dünyadaki trendlerin yüzde 20'sinin botlar tarafından yoktan var edildiğini yani gerçek olmadığını belirtti.
İLK BİLİMSEL ARAŞTIRMA
2015 ile Eylül 2019 arasında dahil olmuş 108 bin bot hesap tespit edildi. Twitter trendlerinin bu kapsamlı manipülasyonunu ortaya çıkaran ilk bilimsel araştırma dedi.
EŞİ GÖRÜLMEMİŞ MANİPÜLASYON SEVİYESİ
Bu eşi görülmemiş bir manipülasyon seviyesi. Bu araştırma Twitter'ın trend algoritmasındaki zayıf bir nokta nedeniyle birçok trendin yalnızca botlar tarafından oluşturduğunu ilk kez kanıtladı.
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