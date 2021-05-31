A Haber'e yapılan saldırı İYİ Parti'nin geleneksel tavrıdır! Emin Pazarcı A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a yapılan saldırıyı yorumladı

Saldırıyı "İYİ Parti'nin geleneksel tavrı" olarak yorumlayan Pazarcı, bu görüntülerin bu geleneğin bir sonucu olduğunu vurguladı. Pazarcı geçtiğimiz günlerde Rize'de İYİ Partililer tarafından vatandaşa da yapılan saldırıyı hatırlatarak, bu saldırı için adli işlemlerin başlatıldığını da ifade etti.