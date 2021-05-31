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A Haber'e yapılan saldırı İYİ Parti'nin geleneksel tavrıdır! Emin Pazarcı A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a yapılan saldırıyı yorumladı

Genel Başkanı 'in vekil yeğeni Ümit Dikbayır görevini yapmaya çalışan muhabirimiz 'a saldırdı. Ankara Temsilcisi yapılan saldırıyı ekranlarında değerlendirdi. Pazarcı, saldırıyı "İYİ Parti'nin geleneksel tavrı" olarak yorumlarken, sürecin bu şekilde devam etmesi durumunda olayların çok daha vahim olacağını ifade etti.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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A Haber'e yapılan saldırı İYİ Parti'nin geleneksel tavrıdır! Emin Pazarcı A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a yapılan saldırıyı yorumladı

Genel Başkanı 'in vekil yeğeni Ümit Dikbayır'ın muhabiri 'a saldırmasını Ankara Temsilcisi değerlendirdi.

Emin Pazarcı bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirtirken, bu saldırıyı bir milletvekilinin yapmasının vahim olduğunu ifade etti.

Saldırıyı "İYİ Parti'nin geleneksel tavrı" olarak yorumlayan Pazarcı, bu görüntülerin bu geleneğin bir sonucu olduğunu vurguladı. Pazarcı geçtiğimiz günlerde Rize'de İYİ Partililer tarafından vatandaşa da yapılan saldırıyı hatırlatarak, bu saldırı için adli işlemlerin başlatıldığını da ifade etti.

Saldırılara yönelik İYİ Parti'den hiçbir tepkinin gelmediğini belirten Pazarcı, sürecin bu şekilde devam etmesi durumunda olayların çok daha vahim olacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vekil yeğeni Ümit Dikbayır, görev başındaki A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a saldırdı.

A Haber muhabirine tehditler savurarak yakasına yapıştı. A Haber Kameramanı 'ı da tartakladı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlatan Halil İbrahim Uğur, "Buradaki esnaf ziyareti sırasında kameraman Fatih Çakmak arkadaşımızın görüntü almasını engellemeye çalıştılar. Zaman zaman kamerayı tutup önünü kapatmaya çalıştılar. Zaman zaman da tartaklayarak iş yerinin içersinden bizleri çıkarmaya çalıştılar. Tam o sırada 5-6 partili hemen üzerime atladı ve şuradaki su kanalının içerisine düştüm." dedi.

A Haber muhabirine İYİ Partililerden saldırı! A HABER MUHABİRİNE İYİ PARTİLİLERDEN SALDIRI!

İYİ Partili vekilden A Haber muhabirine tehdit! İYİ PARTİLİ VEKİLDEN A HABER MUHABİRİNE TEHDİT!

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