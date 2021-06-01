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Mafya eliyle yeni kumpas girişimi! 17-25 Aralık, 15 Temmuz şimdi de mafya...

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Giriş: 01.06.2021 01:48
Güncelleme:01.06.2021 01:49
FETÖ, Türkiye'ye yönelik 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi pek çok işgal girişiminde bulundu. FETÖ'cü hainlerin yeni oyuncağı ise Sedat Peker. Peki, Sedat Peker'in kullanıldığı operasyonla hedeflenen ne? Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber ekranlarında Dubai merkezli uluslararası operasyon ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte haberin tüm detayları...
Mafya eliyle yeni kumpas girişimi!
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