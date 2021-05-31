Türkiye nereden nereye! İşte petrol kuyularının çarpıcı hikayesi! Emin Pazarcı A Haber'de anlattı
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Başkan Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu, “Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik.” sözlerini yorumladı.
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama sürecine dair tarihsel bir okuma yaptı.
Pazarcı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu, "Açılan yeni kuyular yanında daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik." sözlerini yorumladı.
Emin Pazarcı'nın çarpıcı yorumları şöyle;
"FIÇI BİRA BULUNDU DESENİZ..."
Güzel bir program yapıyorsunuz, güzel şeyler konuşuyoruz. Ama bazı çevrelere bakıyoruz maalesef umurlarında değil bu petrol hamleleri doğalgaz hamleleri… Adeta şu kadar varil petrol bulundu yerine; 'şu kadar galon, şu kadar fıçı bira bulundu' deseniz daha fazla sevinecek bir takım çevreler var.
İŞTE KAPATILAN KUYULARIN HİKAYESİ...
Bakın kapatılan kuyulardan bahsedildi ve iyi niyet, kötü niyet tartışması yapıldı. Enerji Bakanı'nın (Fatih Dönmez) açıklamasına baktığımızda zaten iyi niyetli kapatılan kuyulardan bahsedilmiyor. Kötü niyetli kapatılan kuyulardan bahsediyor. Bunun altını çizmek lazım. Bizim ülkemizde sadece kuyular kapatılmadı. Bizzat ben Enerji Bakanı'ndan dinledim…
"TÜRKİYE'NİN PETROLÜ ÇALINDI..."
Bizim petrolümüz çalındı. Ne şekilde çalındı? Mesela; Batman'da bir takım başka yerlerde bizim petrol kuyularımız vardı. Yanında bir takım FETÖ'cü isimlerle irtibat kurarak, bazı yabancı şirketler sondaj izni istediler. Ve o sondajları yan sondaj yaparak bizim kuyularımıza gelip bu petrolü çaldılar. Bunları enerji bakanlarından dinledik. Ve maalesef bu noktadaydık.
"BERAT ALBAYRAK'IN BU GELİŞMELERDE..."
Bugün geldiğimiz nokta o açıdan son derece önemli, üzerine durulması gereken bir konudur. Bakınız; Berat Albayrak'ın bu gelişmelerde (petrol arama-tarama) çok ciddi payı var. Kendisi ile zamanında oturup konuşmuştuk. Ama Berat Bey'i de kirleten, O'na saldıran grup bugün de bu işleri kirletmeye çalışıyor. Maşallah iyi gidiyoruz. Güzel noktadayız. Bunları konuşmamız lazım ama biz başka şeyleri konuşuyoruz.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Erdoğan, 27 Mayıs 2021'de Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında ekonomik gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.
"EKONOMİDE CİDDİ BİR TOPARLANMA BEKLİYORUZ"
Başkan Erdoğan, kongrelerini tamamladıklarını, teşkilatlarını yeni bir heyecan ve enerjiyle 2023'e hazırladıklarının altını çizerek şöyle konuşmuştu;
"Her anı, her günü en verimli şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İnşallah ekonomide bu yılla birlikte ciddi bir toparlanma bekliyoruz. Bu çerçevede son yıllarda petrol ve doğal gaz aramacılığında da önemli bir ivme yakaladığımızın müjdesini de milletimle paylaşmak istiyorum. Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğal gazın ardından, kara alanlarında sürdürdüğümüz çalışmaların da sonuçlarını almaya başladık. Açılan yeni kuyular yanında, daha önce 'Petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık. Türkiye Petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması, son üç keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır."
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