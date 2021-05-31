Türkiye nereden nereye! İşte petrol kuyularının çarpıcı hikayesi! Emin Pazarcı A Haber'de anlattı

"EKONOMİDE CİDDİ BİR TOPARLANMA BEKLİYORUZ"

Başkan Erdoğan, kongrelerini tamamladıklarını, teşkilatlarını yeni bir heyecan ve enerjiyle 2023'e hazırladıklarının altını çizerek şöyle konuşmuştu;

"Her anı, her günü en verimli şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İnşallah ekonomide bu yılla birlikte ciddi bir toparlanma bekliyoruz. Bu çerçevede son yıllarda petrol ve doğal gaz aramacılığında da önemli bir ivme yakaladığımızın müjdesini de milletimle paylaşmak istiyorum. Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğal gazın ardından, kara alanlarında sürdürdüğümüz çalışmaların da sonuçlarını almaya başladık. Açılan yeni kuyular yanında, daha önce 'Petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık. Türkiye Petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması, son üç keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır."



