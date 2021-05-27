Türkiye’nin darbeler tarihi! 1960 darbesine giden süreç nasıl hazırlandı?
Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 61 yıl geçti. O dönemde Adnan Menderes ve arkadaşlarına birçok yalan isnat edildi. Menderes'in beraberinde 12 uçak dolusu altın, mücevherat ve para ile birlikte kaçarken yakalandığı yönünde kara propaganda yürütüldü. Darbe yönetimi matbaası olan herkese bu tebliğin basılıp yayınlanması emrini verdi. Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi Kampüsü'nde DP’yi protesto eden öğrencilerin kıyma makinesine atılıp tavuk yemi yapıldığı iftirası atıldı. İngiliz BBC, buzhanelerden toplu halde cesetler çıktığı iftirasını servis etti. Silivrikapı mezarlığında bir çukurdan 3 gencin cesedinin çıkarıldığı yalanı servis edildi. Bunun gibi birçok yalan ortaya atıldı. Peki darbeyi başlatan düğmeye kim, neden bastı? 27 Mayıs'ın varisleri bugün de faaliyette mi? 27 Mayıs'ın perde arkasında kim vardı? O dönem yaşananları Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Mehmet Barlas'ın A Haber'de yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Türk halkı olarak bu tür haberlere çok alışkınız. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar bu tarz yalan haberler hep oldu. Lale Devri'ni bitiren yada padişahları deviren ayaklanmalar kalkışmalar olmuştur hep dış kaynaklı.
Cumhuriyet tarihimizin ilk darbesi 27 Mayıs'tır. Ben o dönemde üniversite öğrencisiydim. Beyazıt'a çıktık 'Adnan Menderes istifa' diye bağırıyorduk. Polis karşıdan ateş ediyordu, biz de kendimizi savunuyorduk. Bizzat yaşadım o dönemleri öyle yaralanmalar, ölmeler falan olmadı.
Askeri darbe bütün iktidarı, bütün sivil yönetime karşı yapılır. 1960'da darbe bir partiye yönelik olarak yapıldı. Bu darbede Adnan Menderes ve bakanlar idam edildi, diğerleriyse cezaevlerine konuldu. Bu darbe bir CHP darbesi gibi oldu. Bu bakımdan deforme bir darbedir.
12 Eylül darbesi tüm sivil yönetime karşı yapıldı. 28 Şubat bir Amerikan darbesiydi. 15 Temmuz'da darbelerin sonu oldu. Biz artık vesayetçilere ve darbecilere son verdik.
YALAN GAZETE MANŞETLERİ KONUSU
Bizim aramızda o zaman CHP'nin 'Gençlik Kolları' üyeleri vardı. Onlar bu işi yönlendiriyordu. Biz de fazla bilinçli olmadığımız için gidiyorduk öyle. Askeri müdahale olduğunda ben ve çevremdeki herkes buna karşı çıktı. Bu sürece gidene kadar bizi yönlendiriyorlardı bizler de bilinçsiz öğrenciler olarak 'Menderes istifa' diye bağırıyorduk.
O dönemde ortaya atılan yalanlar çok büyük bir utançtır. Hatırlaması bile çok acıdır. Ne katliamlar oldu ne de hırsızlıklar. Sonra bu darbeyi yapanlar kendi aralarında ikiye bölündü. Bunların bir kısmı darbeci olarak kaldı, bir kısmı ise CHP'den yoluna devam etti.
Menderes'in yaptığı olumlu işleri gazeteler görmezden gelirdi. Böyle bir sansür vardı. O dönemin en önemli işlerinden Seyhan Barajı'nın açılışı vardı. Bu gazetelerde tek satır haber bile yapılmadı. CHP o dönem gazeteleri tehdit etmişti. Böyle bir zamanı yaşadık. Ülkenin başbakanını askeri uçaklar çevirdi.
Türkiye o dönem bir takım ittifaklara girmişti. Bağdat Paktı bunlardan biriydi. Pakistan, Irak ve Türkiye vardı. 1958 yılında darbe yapıldı. Bu olay tüm yaşanan darbelerin başlangıcı oldu. 27 Mayıs darbesinden sonra memur maaşları Amerikan parası ile ödendi."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? 2021 DGS başvuru ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ 2'nci seçim aşaması ne zaman? Puan türleri...
- 700 bin taşeron işçiye müjde! Toplu sözleşme ile işçi maaş zammı ne kadar olacak? 2021 seyyanen zam...
- Banka kredi faiz oranları son dakika: 27 Mayıs Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama
- KPSS Lisans başvuruları başladı mı? ÖSYM 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...
- LGS ertelenecek mi, iptal mi? 2021 LGS sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte MEB takvimi!
- Türkiye Azerbaycan milli maçı saat kaçta? 2021 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
- Instagram beğeni gizleme aktif oldu! Instagram beğenme sayısını gizleme nereden, nasıl yapılır?
- LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 MEB LGS sınav giriş belgesi ne zaman, nereden açıklanacak?
- e-Okul ile LGS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 LGS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınacak? MEB açıkladı!
- MEB son dakika: Okullarda telafi eğitim zorunlu mu? 2021 telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak? Hangi sınıflara olacak?
- A101 27 Mayıs 2021 kataloğu: Bu hafta A101'de hangi ürünler var? Birçok kategoride dev indirim