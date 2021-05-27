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Türkiye’nin darbeler tarihi! 1960 darbesine giden süreç nasıl hazırlandı?

Türk demokrasi tarihinin kara lekesi üzerinden 61 yıl geçti. O dönemde ve arkadaşlarına birçok yalan isnat edildi. Menderes'in beraberinde 12 uçak dolusu altın, mücevherat ve para ile birlikte kaçarken yakalandığı yönünde kara propaganda yürütüldü. Darbe yönetimi matbaası olan herkese bu tebliğin basılıp yayınlanması emrini verdi. Beyazıt'taki 'nde DP’yi protesto eden öğrencilerin kıyma makinesine atılıp tavuk yemi yapıldığı iftirası atıldı. , buzhanelerden toplu halde cesetler çıktığı iftirasını servis etti. mezarlığında bir çukurdan 3 gencin cesedinin çıkarıldığı yalanı servis edildi. Bunun gibi birçok yalan ortaya atıldı. Peki darbeyi başlatan düğmeye kim, neden bastı? 'ın varisleri bugün de faaliyette mi? 27 Mayıs'ın perde arkasında kim vardı? O dönem yaşananları başyazarı canlı yayınında değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Türkiye’nin darbeler tarihi! 1960 darbesine giden süreç nasıl hazırlandı?

Mehmet Barlas'ın A Haber'de yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

Türk halkı olarak bu tür haberlere çok alışkınız. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar bu tarz yalan haberler hep oldu. Lale Devri'ni bitiren yada padişahları deviren ayaklanmalar kalkışmalar olmuştur hep dış kaynaklı.

Cumhuriyet tarihimizin ilk darbesi 27 Mayıs'tır. Ben o dönemde üniversite öğrencisiydim. Beyazıt'a çıktık 'Adnan Menderes istifa' diye bağırıyorduk. Polis karşıdan ateş ediyordu, biz de kendimizi savunuyorduk. Bizzat yaşadım o dönemleri öyle yaralanmalar, ölmeler falan olmadı.

Askeri darbe bütün iktidarı, bütün sivil yönetime karşı yapılır. 1960'da darbe bir partiye yönelik olarak yapıldı. Bu darbede Adnan Menderes ve bakanlar idam edildi, diğerleriyse cezaevlerine konuldu. Bu darbe bir CHP darbesi gibi oldu. Bu bakımdan deforme bir darbedir.

12 Eylül darbesi tüm sivil yönetime karşı yapıldı. 28 Şubat bir Amerikan darbesiydi. 15 Temmuz'da darbelerin sonu oldu. Biz artık vesayetçilere ve darbecilere son verdik.

YALAN GAZETE MANŞETLERİ KONUSU

Bizim aramızda o zaman CHP'nin 'Gençlik Kolları' üyeleri vardı. Onlar bu işi yönlendiriyordu. Biz de fazla bilinçli olmadığımız için gidiyorduk öyle. Askeri müdahale olduğunda ben ve çevremdeki herkes buna karşı çıktı. Bu sürece gidene kadar bizi yönlendiriyorlardı bizler de bilinçsiz öğrenciler olarak 'Menderes istifa' diye bağırıyorduk.

O dönemde ortaya atılan yalanlar çok büyük bir utançtır. Hatırlaması bile çok acıdır. Ne katliamlar oldu ne de hırsızlıklar. Sonra bu darbeyi yapanlar kendi aralarında ikiye bölündü. Bunların bir kısmı darbeci olarak kaldı, bir kısmı ise CHP'den yoluna devam etti.

Menderes'in yaptığı olumlu işleri gazeteler görmezden gelirdi. Böyle bir sansür vardı. O dönemin en önemli işlerinden Seyhan Barajı'nın açılışı vardı. Bu gazetelerde tek satır haber bile yapılmadı. CHP o dönem gazeteleri tehdit etmişti. Böyle bir zamanı yaşadık. Ülkenin başbakanını askeri uçaklar çevirdi.

Türkiye o dönem bir takım ittifaklara girmişti. Bağdat Paktı bunlardan biriydi. Pakistan, Irak ve Türkiye vardı. 1958 yılında darbe yapıldı. Bu olay tüm yaşanan darbelerin başlangıcı oldu. 27 Mayıs darbesinden sonra memur maaşları Amerikan parası ile ödendi."

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