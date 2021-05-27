Türkiye’nin darbeler tarihi! 1960 darbesine giden süreç nasıl hazırlandı?

Mehmet Barlas'ın A Haber'de yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

Türk halkı olarak bu tür haberlere çok alışkınız. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar bu tarz yalan haberler hep oldu. Lale Devri'ni bitiren yada padişahları deviren ayaklanmalar kalkışmalar olmuştur hep dış kaynaklı.

Cumhuriyet tarihimizin ilk darbesi 27 Mayıs'tır. Ben o dönemde üniversite öğrencisiydim. Beyazıt'a çıktık 'Adnan Menderes istifa' diye bağırıyorduk. Polis karşıdan ateş ediyordu, biz de kendimizi savunuyorduk. Bizzat yaşadım o dönemleri öyle yaralanmalar, ölmeler falan olmadı.