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A Haber ekranlarında Mehmet Ali Cevheri ve Mevlüt Karakaya'dan flaş sözler

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Giriş: 26.05.2021 23:36
Güncelleme:26.05.2021 23:39
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri "Sadece bugün değil, her zaman hedef Türkiye'ydi" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ise "40 ayağın 40'ı da birden harekete geçti. İnşallah 40'ı da birden kırılacaktır" dedi. İşte detaylar...
A Haber ekranlarında Mehmet Ali Cevheri ve Mevlüt Karakaya'dan flaş sözler
A Haber ekranlarında Mehmet Ali Cevheri ve Mevlüt Karakaya'dan flaş sözler
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