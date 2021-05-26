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Meral Akşener'den yeni skandal! Referandum için darbe söyleminde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail'in katil Başbakanı 'ya benzeterek büyük tepki toplayan Genel Başkanı sözlerinde yeni bir skandala imza attı. Akşener, 2017'de referandumla geçilen için "" benzetmesi yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Meral Akşener'den yeni skandal! Referandum için darbe söyleminde bulundu

Genel Başkanı , partisinin 'deki grup toplantısında konuştu. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan için "" benzetmesi yapan Akşener, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

KATİLDEN SONRA ŞİMDİ DE "DARBECİ" BENZETMESİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ile 'ni aynı kefeye koydu. Akşener, "Vesayetler gördük, muhrıtalar aldık, darbeler yaşadık. Sondan bir önceki 2016 yılında yaşadığımız FETÖ'cü teröristlerin hain darbe girişimiydi. Sonuncusu ise 2017 yılındaki referandumla geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oldu" dedi.

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