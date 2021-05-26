Meral Akşener'den yeni skandal! Referandum için darbe söyleminde bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu'ya benzeterek büyük tepki toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sözlerinde yeni bir skandala imza attı. Akşener, 2017'de referandumla geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için "15 Temmuz" benzetmesi yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan için "Netanyahu" benzetmesi yapan Akşener, skandallarına bir yenisini daha ekledi.
KATİLDEN SONRA ŞİMDİ DE "DARBECİ" BENZETMESİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz darbe girişimi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni aynı kefeye koydu. Akşener, "Vesayetler gördük, muhrıtalar aldık, darbeler yaşadık. Sondan bir önceki 2016 yılında yaşadığımız FETÖ'cü teröristlerin hain darbe girişimiydi. Sonuncusu ise 2017 yılındaki referandumla geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oldu" dedi.
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