Devlet ve millet neden hedef alınıyor? Türkiye'ye yönelik saldırıların arkasında neler var?

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin açıklamaları:

"2018 yılından itibaren Avrupa'da boşluğa baktığınız zaman Türkiye'de yeni bir seçim oldu. O zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçileceğini düşünmüyorlardı.

O dönemden itibaren özellikle ekonomi odaklı olarak kamikaze saldırıları yapıldı. O zaman dirayetli bir duruş sergilendi ve gereken cevaplar verildi.