Devlet ve millet neden hedef alınıyor? Türkiye'ye yönelik saldırıların arkasında neler var?
CHP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP ile bakanlık pazarlığına girmesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize provokasyonu ve suç örgütü lideri Sedat Peker isimli şahsın Türkiye’yi hedef alan mesnetsiz suçlamaları… Eş zamanlı provokasyonlar yaşanıyor. Peki hedefleri ne ve ne amaçlıyorlar? Türkiye'yi Suriye'ye mi çevirmek istiyorlar? HDP’ye bakanlık önerisi ve kaset siyaseti ile neler amaçlanıyor? Gelişmeleri AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel değerlendirdi.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin açıklamaları:
"2018 yılından itibaren Avrupa'da boşluğa baktığınız zaman Türkiye'de yeni bir seçim oldu. O zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçileceğini düşünmüyorlardı.
O dönemden itibaren özellikle ekonomi odaklı olarak kamikaze saldırıları yapıldı. O zaman dirayetli bir duruş sergilendi ve gereken cevaplar verildi.
Son 1 yılda üst aklın butona bastığını görüyoruz. Meral Akşener'in Rize ziyaretinden önce Netanyahu benzetmesi ve buraya gitmesi açık bir provokasyondur. Rize ve Trabzon yani o lokasyonlar AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalesidir. Bu benzetmeden sonra oraya gitmesi bu işi kaşıdığını ve tercih ederek buraya gittiğini gösteriyor. Halkı tebrik ediyorum sağduyulu davrandılar.
Bir puan oy için Türkiye'nin bir ilini gidip karıştırmaya kimsenin hakkı yok. Dolayısıyla bu da önceden tertiplenen önceden dizayn edilen bir propagandaydı. Bu yapılan hareketler doğru değildir. Bu ülke herkese lazım.
Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel ifadeleri
"ABD'de devlet başkanı değiştikten sonra hem onların örgütsel olarak hem de siyasi olarak kuvvetlerde bir öz güven patlaması yaşandı. Bunun altını çizmek lazım.
Biz 2020 Eylül tarihinde hazırladığımız haberimizde FETÖ'nün gizli üyelerine aktif olun baskısı yaptığını yazmıştık. Eğer aktif olmazsanız sizi deşifre ederiz şantajı yapılıyor.
FETÖ, Türkiye'nin güvenliğine yönelik olarak istediği sabotaj eylemlerini bir türlü yapamıyor. Biden sonrası ile bu çıkışlar arttı. Bu yaşananların hepsi bir Biden özgüveni. Meral Akşener'in yaptığı kışkırtmalar hükümetin dengesini bozmaya yönelik kışkırtmalardır.
Son 4 aydır Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın saldırıları arttı. Bombalı saldırlar yükseldi. İçeride kafasını bile kaldıramayan saklanacak delik arayan PKK, Amerika'nın hükümeti devirmek için muhalefeti destekleme politikası ile birlikte saldırılara kalkıştı."
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