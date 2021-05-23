Perde Arkası – Rize İkizdere’deki provokasyonun perde arkası! Meral Akşener o soruyu neden yanıtsız bıraktı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'nin İkizdere ilçesindeki ziyaretinde ortaya çıkan fotoğraf... Akşener kendisine yönelik "provokasyon" olduğunu söyledi ancak ortaya çıkan fotoğraf onu yalanlar nitelikteydi. İşte Akşener'in İkizdere provokasyonunun adım adım nasıl geliştiğinin perde arkası...

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