14 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gazze'de siviller katlediliyor! Filistin Eski Sağlık Bakanı Basem Naim son durumu A Haber'de anlattı: Bir an önce...

Gazze'de siviller katlediliyor! Filistin Eski Sağlık Bakanı Basem Naim son durumu A Haber'de anlattı: Bir an önce...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2021 13:16
Güncelleme:14.05.2021 13:16
Son dakika haberi... İşgalci İsrail, Gazze'ye hava , kara ve denizden saldırılarını artırdı. 119 Filistinli şehit olurken 621 Filistinli ise yaralandı. Filistin Eski Sağlık Bakanı Basem Naim, bölgede yaşanan son gelişmeleri A Haber canlı yayınında anlattı. Naim, "Bir an önce uluslararası adımların atılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber'de anlattı: Bir an önce...
A Haber'de anlattı: Bir an önce...
Netenyahu hükümeti suç makinesidir!
Netenyahu hükümeti suç makinesidir!
Siyasi partilerde bayramlaşma günü
Siyasi partilerde bayramlaşma günü
Kontrollü normalleşme nasıl olacak?
Kontrollü normalleşme nasıl olacak?
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye detayı
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye detayı
Gazze onların mezarı olacak!
"Gazze onların mezarı olacak!"
Vaka sayıları düşüyor!
Vaka sayıları düşüyor!
Netanyahu'yu çıldırtan video
Netanyahu'yu çıldırtan video
Katil İsrail Gazze'ye yapılan hava saldırısının görüntülerini paylaştı!
Katil İsrail Gazze'ye yapılan hava saldırısının görüntülerini paylaştı!
İsrail zulmü yeniden başladı!
İsrail zulmü yeniden başladı!
İsrail tankları Gazze şeridinde
İsrail tankları Gazze şeridinde
Batı'nın çarpıtmasıyla soykırım!
Batı'nın çarpıtmasıyla soykırım!
Daha Fazla Video Göster