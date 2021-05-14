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Gazze'de siviller katlediliyor! Filistin Eski Sağlık Bakanı Basem Naim son durumu A Haber'de anlattı: Bir an önce...
Son dakika haberi... İşgalci İsrail, Gazze'ye hava , kara ve denizden saldırılarını artırdı. 119 Filistinli şehit olurken 621 Filistinli ise yaralandı. Filistin Eski Sağlık Bakanı Basem Naim, bölgede yaşanan son gelişmeleri A Haber canlı yayınında anlattı. Naim, "Bir an önce uluslararası adımların atılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.