Son dakika: Otobüs şoförü trafikte saldırıya uğradı

O anları anlatan Kılıç, "Yolcu indirdim. Solumu yaktığım halde arkadan araç beni sıkıştırdı camları kırdı. Tepki vermek için indim ondan sonra kavga etmeye başladık. 2 dişim kırıldı. Gözüm bu halde" ifadelerini kullandı.