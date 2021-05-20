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Son dakika: Otobüs şoförü trafikte saldırıya uğradı

Son dakika haberi... 'te özel halk otobüs şoförü , bir trafik magandasının saldırısına uğradı. Saldırgan önce otobüsün camlarını yumruklayarak kırdı ardından da Kılıç'ı yaraladı. Otobüs şoförü saldırgandan şikayetçi oldu. Detayları muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Son dakika: Otobüs şoförü trafikte saldırıya uğradı

Halk otobüsü şoförü trafikte uğradığı saldırı sonucu hastanelik oldu. Gözü morardı dişleri kırıldı.

45 yaşındaki yol verme tartışması nedeniyle darbedildi.

O anları anlatan Kılıç, "Yolcu indirdim. Solumu yaktığım halde arkadan araç beni sıkıştırdı camları kırdı. Tepki vermek için indim ondan sonra kavga etmeye başladık. 2 dişim kırıldı. Gözüm bu halde" ifadelerini kullandı.

Otobüs şoförünü saldırgan yumruk darbelerinden trafikteki diğer sürücüler kurtardı. Hastaneye giden şoför darp raporu aldı.

Otobüs şoförü saldırıya uğradı OTOBÜS ŞOFÖRÜ SALDIRIYA UĞRADI

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