Son dakika: Otobüs şoförü trafikte saldırıya uğradı
Son dakika haberi... Gaziantep'te özel halk otobüs şoförü Erdem Kılıç, bir trafik magandasının saldırısına uğradı. Saldırgan önce otobüsün camlarını yumruklayarak kırdı ardından da Kılıç'ı yaraladı. Otobüs şoförü saldırgandan şikayetçi oldu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
ÖZEL HABER A Haber
Halk otobüsü şoförü trafikte uğradığı saldırı sonucu hastanelik oldu. Gözü morardı dişleri kırıldı.
45 yaşındaki Erdem Kılıç yol verme tartışması nedeniyle darbedildi.
O anları anlatan Kılıç, "Yolcu indirdim. Solumu yaktığım halde arkadan araç beni sıkıştırdı camları kırdı. Tepki vermek için indim ondan sonra kavga etmeye başladık. 2 dişim kırıldı. Gözüm bu halde" ifadelerini kullandı.
Otobüs şoförünü saldırgan yumruk darbelerinden trafikteki diğer sürücüler kurtardı. Hastaneye giden şoför darp raporu aldı.
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