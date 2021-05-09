Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? Canlı yayında anlattı! Sokağa çıkma kısıtlaması...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs itibarıyla normalleşme adımlarının atılacağını söyledi. Peki tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması esnetilecek mi? Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek mi? Sınavlar nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN