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Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? Canlı yayında anlattı! Sokağa çıkma kısıtlaması...

A Haber
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Giriş: 09.05.2021 10:54
Güncelleme:09.05.2021 10:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs itibarıyla normalleşme adımlarının atılacağını söyledi. Peki tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması esnetilecek mi? Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek mi? Sınavlar nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
Normalleşme nasıl olacak? NORMALLEŞME NASIL OLACAK?
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Normalleşme nasıl olacak?
Normalleşme nasıl olacak?
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