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Şehidin emanetine bayram sürprizi

Polis memuru , 'te 7 Haziran 2019'da yol verme kavgasını ayırırken şehit oldu. Şehidimizin 10 yaşındaki oğlunun bir hayali vardı. Polis abileri onun için harekete geçti. Detayları muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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Şehidin emanetine bayram sürprizi

Polis memuru , 'te 7 Haziran 2019'da yol verme kavgasını ayırırken şehit oldu. Şehidimizin 10 yaşındaki oğlunun bir hayali vardı.

7 Haziran 2019'da yol verme kavgası ayırırken şehitdüşen polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun 10 yaşındaki oğlu Alperen Kurtoğlu valiliğe 1 günlüğüne Polis Şube Müdürü olmak istediği yönünde mektup yazdı.

Şehidimizin emaneti Alpaslan, Özel Harekat'ta abileriyle bayramlaştı ve 1 günlüğüne müdür oldu.

"POLİSLİK GURUR VERİCİ"

Alpaslan, Kur'an-ı Kerim hediye ederek "İleride inşallah bu mesleği yapacağım. Polislik çok gurur verici bir meslek." ifadeşerini kullandı.

Şehidin emanetine bayram sürprizi ŞEHİDİN EMANETİNE BAYRAM SÜRPRİZİ

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