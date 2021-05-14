Şehidin emanetine bayram sürprizi
Polis memuru Ekrem Kurtoğlu, Gaziantep'te 7 Haziran 2019'da yol verme kavgasını ayırırken şehit oldu. Şehidimizin 10 yaşındaki oğlunun bir hayali vardı. Polis abileri onun için harekete geçti. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
ÖZEL HABER A Haber
Polis memuru Ekrem Kurtoğlu, Gaziantep'te 7 Haziran 2019'da yol verme kavgasını ayırırken şehit oldu. Şehidimizin 10 yaşındaki oğlunun bir hayali vardı.
7 Haziran 2019'da yol verme kavgası ayırırken şehitdüşen polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun 10 yaşındaki oğlu Alperen Kurtoğlu valiliğe 1 günlüğüne Polis Özel Harekat Şube Müdürü olmak istediği yönünde mektup yazdı.
Şehidimizin emaneti Alpaslan, Özel Harekat'ta abileriyle bayramlaştı ve 1 günlüğüne müdür oldu.
"POLİSLİK GURUR VERİCİ"
Alpaslan, Kur'an-ı Kerim hediye ederek "İleride inşallah bu mesleği yapacağım. Polislik çok gurur verici bir meslek." ifadeşerini kullandı.
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