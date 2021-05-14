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Koronavirüs vaka sayıları düşüyor! Yoğun bakımlarda son durum ne? Başhekim umutlandıran gelişmeyi A Haber'de açıkladı
29 Nisan Perşembe saat 17'de başlayan 'tam kapanma'da 15. gündeyiz. Vaka sayılarında düşüş sürüyor. Hastanelere başvuru her geçen gün azalıyor. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı. Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yoğun bakımlardaki son durumu A Haber'de anlattı.