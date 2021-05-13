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A Haber Şırnak Namazdağı'nda! Kahraman Mehmetçiğe duygulandıran sürpriz

A Haber
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Giriş: 13.05.2021 09:45
Güncelleme:13.05.2021 09:48
Ramazan bayramı heyecanı pandemi gölgesinde yaşanıyor. Kahraman Mehmetçik ise vatan nöbetinde. Terör örütü PKK'ya yönelik en kapsamlı operasyonların yürütüldüğü Şırnak Namazdağı'nda Jandarma Kolordu Komutanlığında duygusal bir buluşma gerçekleşti. Vatan nöbetindeki Mehmetçiğe ailelerinden sürpriz yapıldı. O duygusal anları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

A Haber ekibi Ramazan bayramında Şırnak Namazdağı'nda vatan nöbetindeki Mehmetçiğe bayram sürprizi yaptı.

Kahraman askerler aileleriyle telefonda görüştü canlı yayında duygusal anlar yaşandı.

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