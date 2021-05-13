Kahraman Mehmetçikten bayram mesajı! A Haber Namazdağ Üs Bölgesi'nde

Ramazan bayramı heyecanı pandemi gölgesinde yaşanıyor. Kahraman Mehmetçik ise vatan nöbetinde. Terör örütü PKK'ya yönelik en kapsamlı operasyonların yürütüldüğü Şırnak Namazdağı'nda Jandarma Kolordu Komutanlığında kahraman askerlerin bayram sofrasına A Haber ekibi misafir oldu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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