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Kahraman Mehmetçikten bayram mesajı! A Haber Namazdağ Üs Bölgesi'nde

A Haber
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Giriş: 13.05.2021 12:11
Güncelleme:13.05.2021 12:19
Ramazan bayramı heyecanı pandemi gölgesinde yaşanıyor. Kahraman Mehmetçik ise vatan nöbetinde. Terör örütü PKK'ya yönelik en kapsamlı operasyonların yürütüldüğü Şırnak Namazdağı'nda Jandarma Kolordu Komutanlığında kahraman askerlerin bayram sofrasına A Haber ekibi misafir oldu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
Mehmetçikten bayram mesajı MEHMETÇİKTEN BAYRAM MESAJI
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Mehmetçikten bayram mesajı
Mehmetçikten bayram mesajı
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