Darbe bildirisi ABD'ye de sıçradı! Emekli askerlerin amacı ne?
Türkiye'nin ardından Almanya, Fransa ve ABD'de emekli askerler darbe çağrısı yaptı. Emekli askerler neden darbe çağrısı yapıyor? Daily Sabah Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Seçimlere hile karıştırıldığını ve marksist diktatörlüğe doğru ilerlendiğini ileri sürdüler. Dikkat çeken o mektupta, "Ulusumuz büyük bir tehlike içinde. anayasal cumhuriyetimizin hayatta kalması için için savaşıyoruz." ifadeleri yer aldı.
Daily Sabah Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay, "ABD ve Fransa'da yeni bir takım siyasi dizaynlar oluşabileceği, siyasi gruplar oluşabileceği ihtimalini güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.
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