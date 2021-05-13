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Darbe bildirisi ABD'ye de sıçradı! Emekli askerlerin amacı ne?

'nin ardından , ve 'de emekli askerler darbe çağrısı yaptı. Emekli askerler neden darbe çağrısı yapıyor? Ankara Temsilcisi , canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Darbe bildirisi ABD'ye de sıçradı! Emekli askerlerin amacı ne?

'nin ardından 3 ülkede daha darbe bildirisi yapıldı. 'de 120 emekli amiral ve general ulusal güvenliği tehdit edecek adımların atıldığını ifade ederek ABD Başkanı 'a çok sert bir mektup yazdı. O mektupta, seçimlere hile karıştığı ileri sürüldü.

Seçimlere hile karıştırıldığını ve diktatörlüğe doğru ilerlendiğini ileri sürdüler. Dikkat çeken o mektupta, "Ulusumuz büyük bir tehlike içinde. anayasal cumhuriyetimizin hayatta kalması için için savaşıyoruz." ifadeleri yer aldı.

emekli askerler, 'a karşı sert ifadeler kullandı. Biden'ın "anayasal haklarda diktatörce davranarak, kongre'yi atlayarak, önceki yönetiminin etkili politikalarını ve düzenlemelerini tersine çeviren 50 başkanlık kararnamesini imzaladığı" savunuldu.

Ankara Temsilcisi , "ABD ve Fransa'da yeni bir takım siyasi dizaynlar oluşabileceği, siyasi gruplar oluşabileceği ihtimalini güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Emekli askerlerin amacı ne? EMEKLİ ASKERLERİN AMACI NE?

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