Darbe bildirisi ABD'ye de sıçradı! Emekli askerlerin amacı ne?

Türkiye'nin ardından 3 ülkede daha darbe bildirisi yapıldı. ABD'de 120 emekli amiral ve general ulusal güvenliği tehdit edecek adımların atıldığını ifade ederek ABD Başkanı Joe Biden'a çok sert bir mektup yazdı. O mektupta, seçimlere hile karıştığı ileri sürüldü.