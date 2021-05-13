Evlat hasreti ile bir bayram daha

"BOYNU BÜKÜK BEKLİYORUM"

Acılı baba ise "Ben öncelikle bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. 13 bayramdır evladımı görmüyorum. Evladım HDP tarafından İstanbul Arnavutköy'den kaçırıldı. Evin kapısında boynu bükük hep bekliyorum. Onlar bizi nasıl yaktılarsa onların ciğeri öyle yansın." ifadelerini kullandı.