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Evlat hasreti ile bir bayram daha

anneleri bayramı evlatlarından ayrı buruk geçiriyor. muhabiri , yürekli ailelerin bayram mesajlarını aktardı.Ailelerin mesajları yürekleri sızlattı.

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Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Evlat hasreti ile bir bayram daha

anneleri avlat hasreti ile bir bayram daha geçiriyor. Bayramı evlatlarından ayrı buruk geçiriyorlar. muhabiri , yürekli ailelerin bayram mesajlarını aktardı. Ailelerin mesajları yürekleri sızlattı.

"ÖLMEDEN BENİ GÖRSEYDİ"

Evladı tarafından kaçırılan acılı anne "13 bayramdır ben kızımı göremiyorum. Kızımı çok özledim. Ölmeden gelseydi beni görseydi." dedi.

"BOYNU BÜKÜK BEKLİYORUM"

Acılı baba ise "Ben öncelikle bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. 13 bayramdır evladımı görmüyorum. Evladım HDP tarafından İstanbul Arnavutköy'den kaçırıldı. Evin kapısında boynu bükük hep bekliyorum. Onlar bizi nasıl yaktılarsa onların ciğeri öyle yansın." ifadelerini kullandı.

Evlat hasreti ile bir bayram daha EVLAT HASRETİ İLE BİR BAYRAM DAHA

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