Evlat hasreti ile bir bayram daha
Diyarbakır anneleri bayramı evlatlarından ayrı buruk geçiriyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, yürekli ailelerin bayram mesajlarını aktardı.Ailelerin mesajları yürekleri sızlattı.
ÖZEL HABER A Haber
Diyarbakır anneleri avlat hasreti ile bir bayram daha geçiriyor. Bayramı evlatlarından ayrı buruk geçiriyorlar. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, yürekli ailelerin bayram mesajlarını aktardı. Ailelerin mesajları yürekleri sızlattı.
"ÖLMEDEN BENİ GÖRSEYDİ"
Evladı HDP tarafından kaçırılan acılı anne "13 bayramdır ben kızımı göremiyorum. Kızımı çok özledim. Ölmeden gelseydi beni görseydi." dedi.
"BOYNU BÜKÜK BEKLİYORUM"
Acılı baba ise "Ben öncelikle bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. 13 bayramdır evladımı görmüyorum. Evladım HDP tarafından İstanbul Arnavutköy'den kaçırıldı. Evin kapısında boynu bükük hep bekliyorum. Onlar bizi nasıl yaktılarsa onların ciğeri öyle yansın." ifadelerini kullandı.
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