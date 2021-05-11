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Masumları katleden İsrail'i durdurmanın yolunu A Haber'de anlattı

Terör devleti İsrail, hem ’da namaz kılanları hedef aldı hem de sivillere bomba yağdırdı. 'ye yönelik hava saldırısında 9'u çocuk 24 Filistinli şehit oldu. Pazartesi gecesi geç saatlerde, İsrail ordusu 'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Öte yandan 'da kritik temaslar yaşanıyor. Dışişleri Bakanı ve Emiri 'da. Bölgede yaşanan gelişmeleri canlı yayınına bağlanan temsilcisi değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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Masumları katleden İsrail'i durdurmanın yolunu A Haber'de anlattı

A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün açıklamaları

"Böyle bir duruma gözlerini yummak bu suça ortak olmakla eş değerdir. Dışişleri Bakanı 'nun 'a ziyareti oldukça önemli.

Burada hem ikili ilişkiler değerlendirilecek hem de bölgedeki gelişmeler ele alınacak.

ve 'ın Arap dünyası adına hareket etme ve bir şeyler söyleme imkanı varken onların tavırları büyük önem taşıyordu. Sessiz kalmak en kötüsü ama lafta kalmak da bu iş için kötü bir durum.

Burada yaptırım meselesi gündeme geliyor. Hatırlanacağı üzere birkaç sene önce 'ı terör örgütlerine destek vermekle suçlayan Suudi Arabistan Ramazan vakti ambargo başlatmıştı. Kendi dindaşına bunu yapmıştı.

Böyle bir ortamda yapılacak bir şey mutlaka vardır. İsrail petrolü nereden alıyor? Petrol satan ülkeler buradan başlayan cümlelere bir şeyler yapılabilir.

Sadece konuşmak bu durumu çözmez. Eğer orda Doğu'da barış istiyorsanız çözmek zorundasınız."

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