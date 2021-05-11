Masumları katleden İsrail'i durdurmanın yolunu A Haber'de anlattı
Terör devleti İsrail, hem Mescid-i Aksa’da namaz kılanları hedef aldı hem de sivillere bomba yağdırdı. Gazze'ye yönelik hava saldırısında 9'u çocuk 24 Filistinli şehit oldu. Pazartesi gecesi geç saatlerde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Öte yandan Suudi Arabistan'da kritik temaslar yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Emiri Riyad'da. Bölgede yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.
A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün açıklamaları
"Böyle bir duruma gözlerini yummak bu suça ortak olmakla eş değerdir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suudi Arabistan'a ziyareti oldukça önemli.
Burada hem ikili ilişkiler değerlendirilecek hem de bölgedeki gelişmeler ele alınacak.
Mısır ve Suusi Arabistan'ın Arap dünyası adına hareket etme ve bir şeyler söyleme imkanı varken onların tavırları büyük önem taşıyordu. Sessiz kalmak en kötüsü ama lafta kalmak da bu iş için kötü bir durum.
Burada yaptırım meselesi gündeme geliyor. Hatırlanacağı üzere birkaç sene önce Katar'ı terör örgütlerine destek vermekle suçlayan Suudi Arabistan Ramazan vakti ambargo başlatmıştı. Kendi dindaşına bunu yapmıştı.
Böyle bir ortamda yapılacak bir şey mutlaka vardır. İsrail petrolü nereden alıyor? Petrol satan ülkeler buradan başlayan cümlelere bir şeyler yapılabilir.
Sadece konuşmak bu durumu çözmez. Eğer orda Doğu'da barış istiyorsanız Filistin sorunun çözmek zorundasınız."
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