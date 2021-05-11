Ali Babacan’dan “Muhalefete çalıştım” itirafı! Kirli siyasetin tam göbeğinde

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun açıklamaları:

"Ali Babacan'ın bu itirafı herkesin bildiği sırrın ifşası aslında. Ali Babacan gibi aşırı ihtiyatlı ve yedekli çalışan biri için bu tam anlamıyla bir gaflet anıdır.

Ancak siyasetteki iki yüzlülüğü itirafı için de gayet hayırlı oldu. Önümüzdeki dönem gerçek anlamada safların belli olacağı herkesin siyasi anlamda kartlarını açık oynayacağı bir süreç olacak.