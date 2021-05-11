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Ali Babacan’dan “Muhalefete çalıştım” itirafı! Kirli siyasetin tam göbeğinde

Genel Başkanı 'dan parti üyesi iken "’na çalıştım." itirafı geldi. Başkan 'ın adaylığı için imza verip Abdullah Gül'e çalışmış. Babacan'ın itirafı siyasette ahlak tartışmalarını başlattı. Peki Ali Babacan iş birliğini neden itiraf etti? Siyasi iki yüzlülük mü? Başkan Erdoğan'ın adaylığı için imza verip Abdullah Gül'e nasıl çalışmış? Siyaset gündemine bomba gibi düşen olayla ilgili gelişmeleri canlı yayınına bağlanan Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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Ali Babacan’dan “Muhalefete çalıştım” itirafı! Kirli siyasetin tam göbeğinde

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun açıklamaları:

"Ali Babacan'ın bu itirafı herkesin bildiği sırrın ifşası aslında. Ali Babacan gibi aşırı ihtiyatlı ve yedekli çalışan biri için bu tam anlamıyla bir gaflet anıdır.

Ancak siyasetteki iki yüzlülüğü itirafı için de gayet hayırlı oldu. Önümüzdeki dönem gerçek anlamada safların belli olacağı herkesin siyasi anlamda kartlarını açık oynayacağı bir süreç olacak.

Siyaset seçim düzlüğüne girdiğinde yani 2023 yılında bu ve benzeri çok daha fazla ifşa ve itirafı duyacağız. Böylece seçmenin kafasındaki birçok soru işareti de gidecektir.

Kendi iddiasına göre 2018 yılında AK Parti'den duygusal kopuş yaşamış, kafasında AK Parti'yi bitirmiş. Yani AK Parti üyesiyken Abdullah Gül ile hareket etmesinden doğal bir şey olamazmış.

Ali Babacan'ın iddiasına göre buralarda bir çelişki yokmuş. Buna kim inanır. Çok samimiyetsiz bir açıklama. Ali Babacan siyasi yolculuğu boyunca gücü Erdoğan'dan fakat koruması Abdullah Gül üzerinden giden bir aktördür.

Başkan Erdoğan bu hareketin lideridir. Erdoğan büyük sınamalarla başa çıkarak bugünlere kadar geldi ve partisini de getirdi. Her zaman kazanan taraf oldu ve yanındakiler de bundan istifade etti.

Bu süreçte Abdullah Gül, Ali Babacan'a sürekli sahip çıktı. Ali Babacan'ı yerli ve yabancı sermayeye akredite etti. Bilderberg toplantılarının müdavimi haline getirildi.

AK Parti'nin içerisinde AK Parti'ye muhalif bir kimlik kazandı. Başkan Erdoğan'ın elde ettiği başarıları kendilerinin olduğu yanılgısına kapıldılar.

Ali Babacan'ın AK Parti'den ayrılma sürecinde Abdullah Gül ile oluşturmaya çalıştığı ittifak ve bu ittifaka destek bulma çabası var. Bu programda çok bilinçli olmadığını anladım. Ali Babacan bir şeylerin ipucunu verir ama gerisini anlatmaz. Ama burada bu işin göbeğindeydim itirafı geldi. Bu önemli bir dönüm noktasıdır. Gerçek manada saflaşmaların olacağı bir zamandır."

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