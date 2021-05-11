Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce gösterdiği Filistin-İsrail haritası güncellendi! İşte o tarihi konuşma

İSRAİL DOYMUYOR

Erdoğan, ''Ben merak ediyorum bu İsrail neresi? İsrail doymuyor, şimdi de kalan toprakları alma derdinde. İsrail insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor.BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? Yoksa başka bir sınır var mıdır? Filistin'de çözüm için 1967 sınırlarını anlaşması uygulanmalıdır."