Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce gösterdiği Filistin-İsrail haritası güncellendi! İşte o tarihi konuşma
BM 74.Genel Kurulu’nda konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistin'de İsrail'in uyguladığı zulmü dile getirirken o dönemde gösterdiği harita ile dünyanın gündemine gelmişti. O tarihi konuşmada Başkan Erdoğan ‘’Ben merak ediyorum bu İsrail neresi? İsrail doymuyor, şimdi de kalan toprakları alma derdinde. İsrail insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor.BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? " ifadelerini kullanmıştı. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşması esnasında gösterdiği o haritanın güncellenmiş hali...
İSRAİL DOYMUYOR
Erdoğan, ''Ben merak ediyorum bu İsrail neresi? İsrail doymuyor, şimdi de kalan toprakları alma derdinde. İsrail insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor.BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? Yoksa başka bir sınır var mıdır? Filistin'de çözüm için 1967 sınırlarını anlaşması uygulanmalıdır."
BM NE İŞE YARIYOR?
"Yüzyılın anlaşması denen girişimin amacı Filistin'i tamamen ortadan kaldırmak mı Türkiye mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.Yukarı Karabağ ve çevresinin hala işgal altında tutulması kabul edilemez. Birleşmiş Milletler'in İsrail'le aldığı onca karar var, bu kararlar uygulamaya geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Peki, o zaman Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor?'' ifadelerini kullandı.
İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DA PAYLAŞTI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda "Dünya 5'ten büyüktür" cümlesi dünyadaki zulüm düzenine karşı apaçık bir başkaldırıdır. Mazlum coğrafyaların "adalet" çağrılarının manifestosudur. İşte, Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünden, zulüm düzeninin en büyük aktörü İsrail'e ve destekçilerinin yüzüne haykırdığı gerçekler" ifadelerini kullandı.
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN GÖSTERDİĞİ HARİTANIN GÜNCEL HALİ
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