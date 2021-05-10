Sosyal medyada Bill Gates hakkındaki sözleri çok konuşulan Azeri spiker Sevda Resulqızı A Haber'e konuştu
Sosyal medyada Bill Gates hakkındaki sözleri çok konuşulan Azeri spiker Sevda Resulqızı’nın "Deyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirip idare edecek. Adam avradıyla yola gedebilmir koyabilse avrada çip koyar" yorumu izleyenleri kahkahaya boğmuştu. Azeri spiker Sevda Resulqızı, A Haber’e konuştu ve ilginç mesajlar verdi. İşte o anlar…
Dünya devi Microsoft'un kurucusu ABD'li milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in boşanma kararı aldı.
Bu haberle birlikte Gates'in aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştireceği iddiaları ise gündemdeki yerini koruyor.
Gates'in aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştireceği iddialarına gönderme yapan Azerbaycanlı spiker Sevda Resulqızı, ayrılık haberini sunarken söylediği sözler ile sosyal medyayı kırdı geçirdi.
Sosyal medyada Bill Gates hakkındaki sözleri çok konuşulan Azeri spiker A Haber'e konuştu.
BILL GATES NEDEN BOŞANIYOR?
Azerbaycan'ın ARB Televizyonu spikeri Sevda Resulqızı'nın A Haber'de yaptığı açıklamalar şöyle;
"Ben bir bilim insanı değilim tabii ki sunduğum haberlerden yola çıkarak bu yorumu yaptım. (Kovid-19) virüs hayatımıza girdi, gelmesiyle birlikte maske kullanıyoruz. Serbest halde bir yerlere gidemiyoruz, düğün yapamıyoruz, birine başsağlığına gidemiyoruz. Zaten bir kontrol var ve virüs ile girdi hayatımıza. Kontrol de zaten ailelilerimiz tarafından bizlere çocukluğumuzdan beri aşılanan bir şey…
Neredeyse alışığız bu kontrollere. Ama madem böyle bir şey olsa kimi kontrol etmek isteriz. Mesela ben çocuğum çık akıllı olsun isterim. Daha iyi yerlere gelsin isterim. Madem Bill Gates'te böyle bir çip var! Ki ben buna inanmıyorum. Bunu karısına uygulasın bu çipi ve sorunları da yaşamamış olur. Dört dörtlük bir insan ne güzel dünya… İstediğimiz bu değil mi zaten?
Elon Musk da bir çip konusunu ortaya attı ve bir maymuna taktı. Belki de bu çipler hayatımıza bir zamanlar girecek ama o gün bugün değildir diye düşünüyorum. Programımızda biz de haber sunuyoruz.
Bize mesajlar geliyor. Çoğu insan aşı olmaktan sırf bu yüzden kokuyor. Bana Bill Gates'in çipini takacaklar diye. Bana bu saçma geliyor."
NELER YAŞANMIŞTI?
Spiker Sevda Resulqızı "Deyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirip idare edecek. Adam avradıyla yola gedebilmir koyabilse avrada çip koyar" yorumu izleyenleri kahkahaya boğdu. O anların videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor en son ne zaman Süper Lig'de oynadı? Adana Demirspor Süper Lig...
- İkinci el için görülmemiş fırsat! Son günler yaklaşıyor! 2. el araba fiyatları düşecek mi?
- Asgari ücretliye müjde! Tek seferde en az 8 bin 904 TL ödeme imkanı! Maaş, izin, ikramiye...
- "Gafil avladı, sırtına hançeri yedi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı! Zelzeleye ramak kaldı...
- İBAN bilgisi hatalı olanlar dikkat! PTT ve bankalar üzerinden ödenecek! 1500 lira ödeme...
- Faizler fişek gibi uçtu! Bankalar ipi göğüsledi! 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla gelir sağlar?
- Başvuru yapana derhal ödeniyor! Ek masraf endişesi yaşanmayacak! 75.000 TL'ye kadar kredi fırsatı...
- 17 Mayıs'ta yasaklar, kısıtlamalar kalkıyor mu? 17 Mayıs Pazartesi okullar ve mekanlar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı...
- Annemin ağacı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? OGEM fidan bağışı başvuru adresi nedir? Annemin ağacı başvuru formu ve linki...
- BİM'de gelecek hafta hangi ürünler satılacak? 11 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı günü...
- Elon Musk canlı yayın nasıl izlenir? NBC TV Saturday Live Night (SNL) programı saat kaçta başlıyor? Dogecoin açıklaması...
- Kadir suresi faziletleri: Kadir suresi nasıl okunur? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali)