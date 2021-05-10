Sosyal medyada Bill Gates hakkındaki sözleri çok konuşulan Azeri spiker Sevda Resulqızı A Haber'e konuştu

Bize mesajlar geliyor. Çoğu insan aşı olmaktan sırf bu yüzden kokuyor. Bana Bill Gates'in çipini takacaklar diye. Bana bu saçma geliyor."

NELER YAŞANMIŞTI?



Spiker Sevda Resulqızı "Deyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirip idare edecek. Adam avradıyla yola gedebilmir koyabilse avrada çip koyar" yorumu izleyenleri kahkahaya boğdu. O anların videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.