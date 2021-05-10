Kudüs'te Türk gazeteci vuruldu! İsrail terör eylemlerine devam ediyor
Anadolu Ajansı'nın (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu. Saldırının nasıl gerçekleştiği hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Boyraz, şu anki durumu hakkında da canlı yayında bilgiler verdi. İşte detaylar...
Anadolu Ajansı'nın (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
SALDIRILAR NAMAZ SONRASI ARTTI
İsrail'in akşam namazından ardından saldırılarını artırdığını söyleyen Boyraz, saldırılar sonrasında izdiham yaşandığını ve insanların birbirini ezdiğini söyledi.
BACAĞINDAN VURULDU
Elinde telefonla çekim yaptığını gören İsrail polisinin bacağına iki el plastik mermi ile ateş ettiğini söyleyen Boyraz, Mescid-i Aksa'da yoğun bir saldırı olduğunu ifade etti.
FİLİSTİNLİ GENÇLER TAŞLA KARŞILIK VERİYOR
Boyraz gaz bombası ve plastik mermilerle İsrail tarafından yapılan saldırıya Filistinli gençlerin havai fişek ve taşlarla karşılık verdiğini de ifade etti.
Durumunun iyi olduğunu söyleyen Boyraz, tedavi için hastaneye gideceklerini ifade etti.
BİRKAÇ GÜN ÖNCE DE YARALANMIŞTI
Turgut Alp Boyraz, İsrail'in birkaç gün önce Mescid-i Aksa'ya yönelik yaptığı saldırı da sağ bacağından yaralanmıştı.
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