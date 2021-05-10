Kudüs'te Türk gazeteci vuruldu! İsrail terör eylemlerine devam ediyor

BACAĞINDAN VURULDU

Elinde telefonla çekim yaptığını gören İsrail polisinin bacağına iki el plastik mermi ile ateş ettiğini söyleyen Boyraz, Mescid-i Aksa'da yoğun bir saldırı olduğunu ifade etti.

FİLİSTİNLİ GENÇLER TAŞLA KARŞILIK VERİYOR

Boyraz gaz bombası ve plastik mermilerle İsrail tarafından yapılan saldırıya Filistinli gençlerin havai fişek ve taşlarla karşılık verdiğini de ifade etti.