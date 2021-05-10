11 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kudüs'te Türk gazeteci vuruldu! İsrail terör eylemlerine devam ediyor

Kudüs'te Türk gazeteci vuruldu! İsrail terör eylemlerine devam ediyor

'nın (AA) Orta Doğu Editörü , polisinin 'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu. Saldırının nasıl gerçekleştiği hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Boyraz, şu anki durumu hakkında da canlı yayında bilgiler verdi. İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
ABONE OL
Kudüs'te Türk gazeteci vuruldu! İsrail terör eylemlerine devam ediyor

'nın (AA) Orta Doğu Editörü , polisinin 'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.

SALDIRILAR NAMAZ SONRASI ARTTI

İsrail'in akşam namazından ardından saldırılarını artırdığını söyleyen Boyraz, saldırılar sonrasında izdiham yaşandığını ve insanların birbirini ezdiğini söyledi.

BACAĞINDAN VURULDU

Elinde telefonla çekim yaptığını gören İsrail polisinin bacağına iki el plastik mermi ile ateş ettiğini söyleyen Boyraz, Mescid-i Aksa'da yoğun bir saldırı olduğunu ifade etti.

FİLİSTİNLİ GENÇLER TAŞLA KARŞILIK VERİYOR

Boyraz gaz bombası ve plastik mermilerle İsrail tarafından yapılan saldırıya Filistinli gençlerin havai fişek ve taşlarla karşılık verdiğini de ifade etti.

Durumunun iyi olduğunu söyleyen Boyraz, tedavi için hastaneye gideceklerini ifade etti.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE DE YARALANMIŞTI

Turgut Alp Boyraz, İsrail'in birkaç gün önce Mescid-i Aksa'ya yönelik yaptığı saldırı da sağ bacağından yaralanmıştı.

Kudüs'te Türk gazeteci vuruldu! KUDÜS'TE TÜRK GAZETECİ VURULDU!.

Katil ve şeref yoksunu İsrail'den katliam! KATİL VE ŞEREF YOKSUNU İSRAİL'DEN KATLİAM!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA