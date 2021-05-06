Azerbaycanlı spikerin Bill Gates yorumu gündem oldu: Adam çip koyabilse...

Microsoft'un sahibi ve dünyanın en zengin iş adamların biri olan Bill Gates ile eşi Melinda Gates boşanmaya karar verdi. Bu karar, tüm dünyada şok etkisi yarattı.

Çok değil, birkaç gün öncesine kadar başarılı bir evliliğin sırrını açıklayan Bill Gates'in, 27 yıllık birlikteliklerini noktalayacağını duyurması Azerbaycan'da da gündemin ilk sıralarında yerini aldı.