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Sosyal medyada Bill Gates hakkındaki sözleri çok konuşulan Azeri spiker Sevda Resulqızı A Haber'e konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2021 00:21
Güncelleme:10.05.2021 00:35
Sosyal medyada Bill Gates hakkındaki sözleri çok konuşulan Azeri spiker Sevda Resulqızı’nın "Deyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirip idare edecek. Adam avradıyla yola gedebilmir koyabilse avrada çip koyar" yorumu izleyenleri kahkahaya boğmuştu. Azeri spiker Sevda Resulqızı, A Haber’e konuştu ve ilginç mesajlar verdi. İşte o anlar…

Dünya devi Microsoft'un kurucusu ABD'li milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in boşanma kararı aldı.

Bu haberle birlikte Gates'in aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştireceği iddiaları ise gündemdeki yerini koruyor.

Gates'in aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştireceği iddialarına gönderme yapan Azerbaycanlı spiker Sevda Resulqızı, ayrılık haberini sunarken söylediği sözler ile sosyal medyayı kırdı geçirdi.

Sosyal medyada Bill Gates hakkındaki sözleri çok konuşulan Azeri spiker A Haber'e konuştu.

BILL GATES NEDEN BOŞANIYOR?

Azerbaycan'ın ARB Televizyonu spikeri Sevda Resulqızı'nın A Haber'de yaptığı açıklamalar şöyle;

"Ben bir bilim insanı değilim tabii ki sunduğum haberlerden yola çıkarak bu yorumu yaptım. (Kovid-19) virüs hayatımıza girdi, gelmesiyle birlikte maske kullanıyoruz. Serbest halde bir yerlere gidemiyoruz, düğün yapamıyoruz, birine başsağlığına gidemiyoruz. Zaten bir kontrol var ve virüs ile girdi hayatımıza. Kontrol de zaten ailelilerimiz tarafından bizlere çocukluğumuzdan beri aşılanan bir şey… Neredeyse alışığız bu kontrollere. Ama madem böyle bir şey olsa kimi kontrol etmek isteriz. Mesela ben çocuğum çık akıllı olsun isterim. Daha iyi yerlere gelsin isterim. Madem Bill Gates'te böyle bir çip var! Ki ben buna inanmıyorum. Bunu karısına uygulasın bu çipi ve sorunları da yaşamamış olur. Dört dörtlük bir insan ne güzel dünya… İstediğimiz bu değil mi zaten?

Elon Musk da bir çip konusunu ortaya attı ve bir maymuna taktı. Belki de bu çipler hayatımıza bir zamanlar girecek ama o gün bugün değildir diye düşünüyorum. Programımızda biz de haber sunuyoruz. Bize mesajlar geliyor. Çoğu insan aşı olmaktan sırf bu yüzden kokuyor. Bana Bill Gates'in çipini takacaklar diye. Bana bu saçma geliyor."

NELER YAŞANMIŞTI?

Spiker Sevda Resulqızı "Deyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirip idare edecek. Adam avradıyla yola gedebilmir koyabilse avrada çip koyar" yorumu izleyenleri kahkahaya boğdu. O anların videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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