Birleşmiş Milletler eski Filistin Raportörü Richard Falk A Haber’e konuştu: İsrail’e karşı küresel baskı uygulanmalı

İSRAİL'İN HUKUKSUZLUKLARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Bana göre, bu sessizlikten daha kötü, biraz daha farklı. Örneğin Birleşmiş Milletler, sessiz değil. Sürekli olarak BMGK kararlarına ve İnsan Kakları Konseyi'nin raporlarına göre eleştirilerde bulunuyor. Ama olan şey şu, İsrail, yerleşim birimlerinin hukuksuzluğuna karşı koyuyor ve bu görmezden geliniyor. Birleşmiş Milletler otoritelerine yönelik saygısızlık görmezden geliniyor. ABD, İsrail'e uluslararası hukuka ve Filistin halkının haklarına karşı koyabileceğine dair güven veriyor. Eğer Biden'ın yönetimi altındaki ABD politikası, iki devletli çözümü yeniden gündeme getirecekse bunun için uzun bir yol gitmesi gerekecek. Durumu iyi bilen insanlar, bunun yalnızca barış diplomasisiyle sağlanabileceğini biliyor.