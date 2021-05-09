Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? İstanbul - Ankara ve İzmir'de aşılama oranı nasıl? A Haber canlı yayınında son durumu anlattı

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı ne kadar oldu? Üç büyükşehirde aşılama oranı nasıl? İstanbul’da kaç kişi aşı oldu? Ankara ve İzmir'de aşı olan kişi sayısı ne kadar? A Haber muhabiri Murat Sekban son durumu canlı yayında aktardı.

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