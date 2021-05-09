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Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? İstanbul - Ankara ve İzmir'de aşılama oranı nasıl? A Haber canlı yayınında son durumu anlattı

A Haber
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Giriş: 09.05.2021 09:29
Güncelleme:09.05.2021 09:47
Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı ne kadar oldu? Üç büyükşehirde aşılama oranı nasıl? İstanbul’da kaç kişi aşı oldu? Ankara ve İzmir'de aşı olan kişi sayısı ne kadar? A Haber muhabiri Murat Sekban son durumu canlı yayında aktardı.
Kaç kişi aşı oldu? KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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Kaç kişi aşı oldu?
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