Balıkçılar tam kapanmada açık mı? Balıkçılar saat kaça kadar açık? İşte balık fiyatlarında son durum
Tam kapanma boyunca balık tezgahları açık. Ama belirli saatler içerisinde. Peki balıkçılar kaçta açılıyor? Balıkçılar saat kaça kadar açık? Balık fiyatlarında son durum ne? İstavrit ne kadar? Çinekopun kilosu kaç? Barbun, levrek ve çupra kaç lira? Şu anda hangi balığın zamanı? Hangi balık yenmeli? Bu soruların cevabını A Haber muhabiri Esra Keskin Üsküdar Balıkçılar Çarşısı’ndan aktardı.
ÖZEL HABER A Haber
Tam kapanmada balık tezgahları açık. Peki fiyatlarda son durum ne? Balık fiyatları nasıl? A Haber muhabiri Esra Keskin, canlı yayında Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda balık fiyatlarında son durumu anlattı.
Balıkçı esnaf "Tezgahlarda balık var çok da pahalı değil ama biraz pahalı gibi" ifadelerini kullandı.
NE YENMELİ?
-Şu anda deniz balığı istiyorsak istavrit mesela tam zamanı. Çinekop, barbun şu andaki yenecek balıklar bunlar.
-Çupra, levrek olabilir. Ama istavritin zamanı olmaz yaz kış devamlı yenir.
BALIK FİYATLARI NASIL?
Levrek 55 TL
İstavrit 50 TL
Çinekop 70 TL
Çupra 20 TL
Barbun 60 TL
BALIKÇILAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Balık tezgahları 10-17 saatleri arasında hizmet verecek.
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