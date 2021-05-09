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Balıkçılar tam kapanmada açık mı? Balıkçılar saat kaça kadar açık? İşte balık fiyatlarında son durum

Tam kapanma boyunca balık tezgahları açık. Ama belirli saatler içerisinde. Peki balıkçılar kaçta açılıyor? Balıkçılar saat kaça kadar açık? Balık fiyatlarında son durum ne? ne kadar? Çinekopun kilosu kaç? , ve kaç lira? Şu anda hangi balığın zamanı? Hangi balık yenmeli? Bu soruların cevabını muhabiri ’ndan aktardı.

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Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Balıkçılar tam kapanmada açık mı? Balıkçılar saat kaça kadar açık? İşte balık fiyatlarında son durum

Tam kapanmada balık tezgahları açık. Peki fiyatlarda son durum ne? Balık fiyatları nasıl? muhabiri , canlı yayında 'nda balık fiyatlarında son durumu anlattı.

Balıkçı esnaf "Tezgahlarda balık var çok da pahalı değil ama biraz pahalı gibi" ifadelerini kullandı.

NE YENMELİ?

-Şu anda deniz balığı istiyorsak istavrit mesela tam zamanı. Çinekop, barbun şu andaki yenecek balıklar bunlar.

-Çupra, levrek olabilir. Ama istavritin zamanı olmaz yaz kış devamlı yenir.

BALIK FİYATLARI NASIL?

Levrek 55 TL

İstavrit 50 TL

Çinekop 70 TL

Çupra 20 TL

Barbun 60 TL

BALIKÇILAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Balık tezgahları 10-17 saatleri arasında hizmet verecek.

İşte balık fiyatlarında son durum İŞTE BALIK FİYATLARINDA SON DURUM

Normalleşme nasıl olacak?

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