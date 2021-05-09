Dünyanın konuştuğu isim Myanmar güzellik kraliçesi Han Lay A Haber’de: Lütfen Myanmar’a yardım edin
Myanmar'da ordu1 Şubat'ta yönetime el koydu. Darbeye karşı çıkanların protesto gösterileri başlattığı ilk günlerde, Myanmar güzellik kraliçesi Han Lay'in sözleri dünyanın gündemine oturdu. O, katıldığı güzellik yarışmasında ülkesinde demokrasi için mücadele veren masum sivillerin öldürüldüğünü anlatarak yardım istedi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Han Lay, o gün ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.
Dünyanın en büyük beş güzellik yarışmasından biri kabul edilen Miss Grand International'da Myanmar'ı temsil eden Han Lay, ülkesinin sesi oldu. ordunun yönetime el koymasına karşı çıkan yüzlerce sivilin öldürülmesinin ardından uluslararası kamuoyuna seslenerek "bize yardım edin." dedi. Dünyanın konuştuğu o isim yaşananları A Haber'e anlattı.
İşte o açıklamalarsar satır başları;
MYANMAR'DA ŞU ANDA NELER OLUYOR?
-Darbenin başlangıcından bu yana, ordunun insanları vurmaya çalıştığını herkes biliyor. Çok fazla insan öldü. Aynı zamanda, 3 binden fazla kişi gözaltına alındı. 2 ya da 3 gün önce, insanları vurmayı durdurdular ama şimdi de insanları gözaltına almaya çalışıyorlar. İnsanlığa karşı suç işliyorlar. Kaç yaşında olduğunuzu umursamıyorlar. Onlar sadece güçleri olduğunu, ülkeyi kontrol edebileceklerini göstermek istiyor. Bu yüzden insanları vuruyorlar. İnsanları korkutarak protestoları durdurmak istiyorlar.
"BENİM DA ADIM LİSTEDE"
-Resmi bir tutuklama kararı henüz gelmedi. Ama bana gelen bazı söylentilere göre, benim de adım listede bulunuyor. Fakat resmi olarak bana ulaşan bir şey yok. Myanmar halkı, gerçek demokrasimize geri dönmek istiyor. Aynı zamanda başkanımızın ve danışmanında serbest kalmasını istiyoruz.
DÜNYAYA MESAJ
Lütfen Myanmar'a yardım edin. Ulusal birlik hükümeti kuruldu. Onlar Myanmar vatandaşlarını korumaya çalışıyor. Bu Myanmar halkı tarafından seçilmiş olan bir hükümet. Bu yüzden lütfen ulusal birlik hükümetine destek verin. Eğer onları desteklerseniz gücümüz artar ve Myanmar halkına destek olabiliriz.
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