Dünyanın konuştuğu isim Myanmar güzellik kraliçesi Han Lay A Haber’de: Lütfen Myanmar’a yardım edin

MYANMAR'DA ŞU ANDA NELER OLUYOR?

-Darbenin başlangıcından bu yana, ordunun insanları vurmaya çalıştığını herkes biliyor. Çok fazla insan öldü. Aynı zamanda, 3 binden fazla kişi gözaltına alındı. 2 ya da 3 gün önce, insanları vurmayı durdurdular ama şimdi de insanları gözaltına almaya çalışıyorlar. İnsanlığa karşı suç işliyorlar. Kaç yaşında olduğunuzu umursamıyorlar. Onlar sadece güçleri olduğunu, ülkeyi kontrol edebileceklerini göstermek istiyor. Bu yüzden insanları vuruyorlar. İnsanları korkutarak protestoları durdurmak istiyorlar.

"BENİM DA ADIM LİSTEDE"

-Resmi bir tutuklama kararı henüz gelmedi. Ama bana gelen bazı söylentilere göre, benim de adım listede bulunuyor. Fakat resmi olarak bana ulaşan bir şey yok. Myanmar halkı, gerçek demokrasimize geri dönmek istiyor. Aynı zamanda başkanımızın ve danışmanında serbest kalmasını istiyoruz.