İsrail terörünü kim durduracak? Dünya İsrail'e neden sessiz? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Mescid-i aksa'daki İsrail terörünü kim durduracak? Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin veya bölgedeki İslam ülkelerinin İsrail'i durdurmaları mümkün mü? Dünya İsrail'e karşı neden sessiz? İsrail terörü nasıl önlenecek? Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Kuran ve ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Kuran, "İsrail’in işgal ettiği toprakları kendi ülkesine ilhak etme hakkı yoktur! Geçersizdir, hükümsüzdür!" ifadelerini kullandı. Erol ise "Büyük Ortadoğu projesi adı altında bu süreç devam ettiriliyor!" dedi.

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