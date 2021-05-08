İsrail'den Ramazan ayında terör! Kanlı baskınların amacı ne?
Doç. Dr. Talha Köse'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
"İsrail her Ramazan'da benzer bir provokasyon yapıyor. Filistinlilerin Ramazan ayını baskı altında geçirmesine neden oluyorlar. İsrail'in yaptığı aslında şaşırtıcı bir durum değil.
Filistin'de oluşan seçim havası önemli. Fetih ile Hamas arasında 1 seneden fazladır devam eden mutabakat var ve seçim çalışmaları sürüyor. Bu mutabakat İsrail'i rahatsız ediyor. Seçimle birlikte yeniden meşruiyet kazanacak Filistin siyasi yapısı İsrail'i rahatsız ediyor.
İsrail olayı şiddet ve çatışma zeminine çekmeye çalışıyor durumu. Buraya askeri olarak müdahil olmak istiyorlar. Son birkaç haftadır yasa dışı yerleşimciler buralarda geziniyor ve Filistinlileri rahatsız ediyor. İsrail'in burada sistematik bir provokasyonu var.
İsrail, Filistin'de şiddet dalgasını tetiklemeye çalışıyor. Böylece yapacağı müdahaleye zemin hazırlıyor. Ama bunun çok fazla bir karşılığı olmadığı ortaya çıkıyor. İsrail'deki siyasi kriz de burada yaşananlarla bağlantılı olabilir. İsrail aynı zamanda radikal Yahudileri kullanıyor.
Arap ülkeleri rejimlerini korumak için İsrail ile anlaşma yaptı. Arap ülkelerinin bir kısmı İsrail'in yanına geçmiş durum da bir kısmı kendi iç sorunlarıyla boğuşuyor. Bir tek Türkiye'den güçlü bir ses çıkıyor. Arapların bu meseleye eskisi gibi sahip çıkmaması İsrail'in elinin rahatlatıyor."
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