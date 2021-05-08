İsrail'den Ramazan ayında terör! Kanlı baskınların amacı ne?

Arap ülkeleri rejimlerini korumak için İsrail ile anlaşma yaptı. Arap ülkelerinin bir kısmı İsrail'in yanına geçmiş durum da bir kısmı kendi iç sorunlarıyla boğuşuyor. Bir tek Türkiye'den güçlü bir ses çıkıyor. Arapların bu meseleye eskisi gibi sahip çıkmaması İsrail'in elinin rahatlatıyor."

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