Son dakika: Dedeağaç’a dev ABD çıkarması! Türkiye sınırına neden asker yığıyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
Son dakika haberi... ABD, Dedeağaç’a 1.800’den fazla zırhlı ve en az 20 bin asker gönderdi. Türk sınırına 55 km uzaklıktaki limana askeri yığınak yapıyor. ABD Dedeağaç’ta ne yapmak istiyor? Sınırımıza neden asker yığıyor? Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tulça, "Rusya'yı çevreleme siyasetinin önemli bir aşaması bu" ifadelerini kullandı.
NATO'nun 'Defender Europe 21' tatbikatı için ABD, Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde yer alan Dedeağaç'a 1800'den fazla zırhlı araç ve en az 20 bin asker çıkarıyor. İndirme işleminin iki gün süreceği öğrenildi. Bu arada ABD ve Yunanistan'dan gelen üst düzey komutanlar da bugün bölgede incelemelerde bulunacak.
Peki ABD Dedeağaç'ta ne yapmak istiyor? Sınırımıza neden asker yığıyor? Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
RUSYA'YI ÇEVRELEME POLİTİKASI
ABD'nin gerçekten de soğuk savaş dönemi bittikten sonraki süreçte ve NATO'daki gelişmelerden sonra Karadeniz boyutlu siyasetini NATO üzerinden uygulamaya çalıştığı ve Rusya'yı çevreleme siyasetinin en geniş çerçevesinden bakarsak önemli bir aşaması bu.
Burada birkaç boyut var. NATO'da 19 ülke vardı soğuk savaş döneminde şimdi 30'a dayandı. Ukrayna ve Gürcistan'ın da özel ilişkileri var onların da yarın NATO üyesi olduğunu düşünürseniz Rusya'nın bir çevrelenme hissiyatı ve orada Türkiye ile olan özel ilişkilerinin de önemi bir taraftan ortaya çıkıyor.
TÜRKİYE AÇISINDAN BİR ASIR ÖNCEKİ TABLO
Aslında bir asır önceki tabloyla da Türkiye açısından karşı karşıyayız. Batı'dan çevreleniyoruz. Doğu'da da Rusya önemli bir belki partnerimiz olacak. Atatürk ile Lenin'in zamanında bunu yaptığı gibi. Dolayısıyla geniş çerçeve bu.
NEDEN İNCİRLİK'TEN İSTİFADE EDİLMİYOR?
ABD son dönemde Türkiye ile olan ayrışımlarındaki netlik iki NATO müttefiki ülke olmakla birlikte hasmane oldukları birçok konu saymakla bitmez uyuşmazlık konuları var. Ve diğer taraftan yeni NATO ülkeleri olarak Bulgaristan, Romanya müttefik oldukları Yunanistan üzerinden bu Karadeniz'e doğru bu seferki tatbikatın düzenlenmesiyle de Dedeağaç'ın seçimi coğrafi bir tercih gibi gözüküyor.
KALICI OLACAK MI?
Dedeağaç'ın kalıcı bir üs olduğunu anlıyoruz. Yunanistan açısından önemi bir Türkiye ile karşılaşma anında Yunanlılar sanki Türkiye'ye karşı arkalarından bir destek alıyorlarmış gibi de bunu sunmaları.
NELER YAŞANDI?
ABD'ye ait 200 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki Libart Promise isimli kargo gemisinin bu sabah saatlerinde Dedeağaç (Evros) Limanı'na girerek helikopter, zırhlı araç ve mühimmatları indirmeye başladığı belirtildi.
ASKERİ TEÇHİZATI İNDİRME İKİ GÜN SÜRECEK
ABD'nin Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesine yığdığı silahlar ve askeri araçların NATO'nun düzenlediği "DEFENDER Europe 21" tatbikatında yer alacağı belirtildi. Yaklaşık 5 bin askerin katılacağı tatbikat nedeni ile getirilen askeri araç ve mühimmatın indirilmesinin iki gün süreceği ve tatbikatın ardından önemli bir bölümünün Batı Trakya'da kalacağı belirtildi.
ÜST DÜZEY KOMUTANLAR YARIN BÖLGEYİ ZİYARETE GELECEKLER
Ayrıca 7 Mayıs Cuma günü, Amerika'nın Atina Büyükelçisi Jeffrey Payat, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Konstantinos Floros ve Genelkurmay Başkanı yardımcısı Korgeneral Charalambos Lalousis'in ve Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, NATO'nun büyük askeri tatbikatının çalışmalarını ve hazırlıklarını görmek ve limanda indirilen askeri araç ve birliği ziyaret etmek Dedeağaç'a gelecekleri belirtildi.
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