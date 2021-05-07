Son dakika: Dedeağaç’a dev ABD çıkarması! Türkiye sınırına neden asker yığıyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Burada birkaç boyut var. NATO'da 19 ülke vardı soğuk savaş döneminde şimdi 30'a dayandı. Ukrayna ve Gürcistan'ın da özel ilişkileri var onların da yarın NATO üyesi olduğunu düşünürseniz Rusya'nın bir çevrelenme hissiyatı ve orada Türkiye ile olan özel ilişkilerinin de önemi bir taraftan ortaya çıkıyor.