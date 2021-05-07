Son dakika: Dedeağaç’a dev ABD çıkarması! Türkiye sınırına neden asker yığıyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Son dakika haberi... ABD, Dedeağaç’a 1.800’den fazla zırhlı ve en az 20 bin asker gönderdi. Türk sınırına 55 km uzaklıktaki limana askeri yığınak yapıyor. ABD Dedeağaç’ta ne yapmak istiyor? Sınırımıza neden asker yığıyor? Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tulça, "Rusya'yı çevreleme siyasetinin önemli bir aşaması bu" ifadelerini kullandı.

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