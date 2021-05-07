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Son dakika: Dedeağaç’a dev ABD çıkarması! Türkiye sınırına neden asker yığıyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 07.05.2021 11:39
Güncelleme:07.05.2021 12:17
Son dakika haberi... ABD, Dedeağaç’a 1.800’den fazla zırhlı ve en az 20 bin asker gönderdi. Türk sınırına 55 km uzaklıktaki limana askeri yığınak yapıyor. ABD Dedeağaç’ta ne yapmak istiyor? Sınırımıza neden asker yığıyor? Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tulça, "Rusya'yı çevreleme siyasetinin önemli bir aşaması bu" ifadelerini kullandı.
Dedeağaç’a dev ABD çıkarması DEDEAĞAÇ'A DEV ABD ÇIKARMASI
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Dedeağaç’a dev ABD çıkarması
Dedeağaç’a dev ABD çıkarması
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