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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dedeağaç'ta ABD çıkarması! Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Ağır silahlar, saldırı helikopterleri, 28 bin asker...

Son dakika: Dedeağaç'ta ABD çıkarması! Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Ağır silahlar, saldırı helikopterleri, 28 bin asker...

Son dakika haberine göre ABD, NATO’nun ‘’ tatbikatı için ’ın Batı Trakya bölgesindeki ’a gönderdiği askeri teçhizatlar “Lıberty Promıse” kargo gemisinden indirilmeye başlandı. Askeri araçlar arasında,110 “”, 10 “” tipi askeri nakliye, 25 adet de “Apache” tipi saldırı helikopteri yer alıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Son dakika: Dedeağaç'ta ABD çıkarması! Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Ağır silahlar, saldırı helikopterleri, 28 bin asker...

, (NATO) son 25 yılın en büyük tatbikatlarından biri olan "Defender Europe-21" için hazırlıkları tamamlıyor.

ABD'ye ait "LIBERTY PROMISE" kargo gemisi tatbikatta kullanılacak askeri teçhizatlar 'ndan indirilmeye başlandı.

İndirme çalışmalarının iki gün boyunca devam edeceği ifade edildi.

Yunan medyasından ekinos haberinde, yaklaşık 800 parça askeri araç ve teçhizatın yük gemisinden indirilmesi için çalışmaların dün itibari ile başlandığını aktardı.

Kargo gemisinden indirilmeye başlanan askeri araçlar arasında,110 "Black Hawk", 10 "Chinook" tipi askeri nakliye, 25 adet de "Apache" tipi saldırı helikopteri yer alıyor.

28 BİN ASKER YER ALIYOR
bu yıl ilk kez "Defender Europe" planlarına dahil edildi.'nin de yer aldığı " tatbikatında 21'i NATO üyesi olmak üzere 26 ülke katılıyor.

Tatbikat, 28 bin askerin katılımıyla 12 ülkede gerçekleştiriliyor. , , , Bosna-Hersek ve da NATO üyesi olmamasına rağmen tatbikata katılan ülkeler arasında…

(Pentagon) Sözcüsü , mart ayından bu yana hazırlıkları süren Defender Europe 21 tatbikatının başladığını ve haziran ayının ortalarına kadar devam edeceğini açıklamıştı.

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