Batı'da neden camilere kadın imamlar atanıyor? Kadın imam FETÖ projesi mi?
Avrupa'da pek çok ülke camilere kadın imam atıyor. ABD-Almanya-Fransa ve birçok ülkede 'İslam'ı modernize etme' söylemiyle yola çıkan Fransa'nın ilk kadın imamı Kahina Bahloul oldu. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman değerlendirdi.
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman'ın açıklamaları:
"Avrupa merkezli Fransa'nın öne çıktığı tek kelimeyle hain bir plandır ve uygulamaya çalışılıyor.
İslam dejenere edilmek isteniyor. Birtakım marjinal görüşler öne çıkarılmak suretiyle aslında sanki İslam'da var olmuş gibi gösterilerek bu görüşler parlatılıyor.
Günden güne kiliseler varlığını yitirirken İslam'a yeni katılan insanların fazlalığı Avrupa'ya yayılıyor. İslam bizim eksik çalışmalarımıza rağmen dünyada yayılıyor. İnsanlar modern çağın getirdiği birçok bunalımı ararken İslam'ı keşfediyorlar.
İşte İslam'ın önünü kesmek için devreye alınmış hain bir plan. Kıyamete kadar devam edecek olacak bir uygulamanın tersini uygulamaya çalışıyorlar.
Kadınları imamete geçirtmek ve onlara Cuma namazı kıldırmak bu planın parçası. 10 yıl önce Amine isimli bir kadın 'Kur'an'da kadın' diye bir kitap yazdı. Bunun üzerine kendisine Cuma namazı kıldırttılar.
Bunun masum olmadığı ve bir proje olduğu Amine Vedid'in de bu projenin aktörü olduğu ortaya çıktı. Son zamanlarda ise Fransa'da bu iş daha fazla gündeme geliyor. Projenin derinlere kadar indiğini gösteriyor.
İslam'ın içerisindeki marjinal grupların bir kısmının modelleri alınıyor. İslam'ın dejenere edilmesinin laikle ile alakası yok.
Fransa'da yaşananlar insanlık için yüz karasıdır. Herkes dinin kendi ölçülerine göre yaşar. Laik kimsenin dinine uygulamasına ve öğretilmesine müdahale etmez.
Laiklik dinin garantisidir. Laiklik adı altında yeni bir din projesine girişiyorlar. Böyle bir laiklik anlayışı yok.
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