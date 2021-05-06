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Adana Büyükşehir’de hukuksuz yıkım iddiası! İşletme sahibi Özcan Yaz: Zeydan Karalar'ın korumaları hamile gelinime saldırdı

Belediye Başkanı 'ın talimatıyla ilçesinde bulunan 'ın işlettiği plaj iddiaya göre hiçbir gerekçe olmadan yıkıldı. Özcan Yaz, yıkımla ilgili olarak Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile konuşmak istedi ancak Karalar'ın korumalarının yaşlı adam ve hamile gelinine saldırdığı öne sürüldü. Hamile kadın saldırı anını anlattı ve "Bebeğime bir şey olursa hakkımı helal etmiyorum" dedi.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Adana Büyükşehir’de hukuksuz yıkım iddiası! İşletme sahibi Özcan Yaz: Zeydan Karalar'ın korumaları hamile gelinime saldırdı

Belediye Başkanı 'ın talimatıyla ilçesinde bulunan 'ın işlettiği plaj iddiaya göre hiçbir gerekçe olmadan yıkıldı.

Özcan Yaz da, ilçe merkezinde karşılaştığı zeydan karalar'a yıkımla ilgili soru sormak istedi.

Karalar'ın korumalarının yaşlı adam ve hamile gelinine saldırdığı öne sürüldü.

Hamile kadın saldırı anını anlattı ve "Bebeğime bir şey olursa hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Özcan Yaz ve gelini Zeydan Karalar'dan şikayetçi olacak.

Korumaları hamile gelinime saldırdı "KORUMALARI HAMİLE GELİNİME SALDIRDI"

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