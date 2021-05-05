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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyareti yaptığı aile yaşadığı heyecanı A Haber'e anlattı: Cumhurbaşkanımız imam oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyaretleri sürüyor. Başkan Erdoğan bu kez iftar için 'ta bir çiftçi Dikmen ailesinin evine misafir oldu. Başkan Erdoğan'ın sürpriz iftarında neler yaşandı? Aile yaşadıkları heyecanı 'e anlattı. Bekir Dikmen, "Cumhurbaşkanımızın sıcaklığı, yakınlığı, aileden biri gibi olduğunu hissettik" dedi.  ise "Benim için çok özel söylediği şey kendi annesinden bahsederek annelere yapılması gereken saygıdan bahsetti" ifadelerini kullandı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyareti yaptığı aile yaşadığı heyecanı A Haber'e anlattı: Cumhurbaşkanımız imam oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyaretleri sürüyor. Başkan Erdoğan bu kez iftar için 'ta bir çiftçi Dikmen ailesinin evine misafir oldu. Başkan Erdoğan'ın sürpriz iftarında neler yaşandı? Aile yaşadıkları heyecanı 'e anlattı.

"AİLEDEN BİRİ OLDUĞUNU HİSSETTİK"

Bekir Dikmen, "Çok heyecanlandık başta. Özellikle evimizin önüne arabasıyla geldiği anda öyle bir heyecan vardı ki ama ondan sonrası çok sıcak bir ortama dönüştü. Cumhurbaşkanımızın sıcaklığı, yakınlığı, aileden biri gibi olduğunu hissettik." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İMAM OLDU BERABER NAMAZ KILDIK"

İftarda sohbet ettiklerini belirten Dikmen, "O bizlere hayatınızın nasıl gittiğini memnun musunuz diye sordu. Şikayetleriniz var mı dedi. Hayvanlarla ilgili konuştuk. Desteklerden çok memnunuz dedik. Fakat yemlere ani zam geliyor bundan memnun değiliz dedik. Böyle sohbet devam etti. İftar yaptıktan sonra namazımızı kıldık. Cumhurbaşkanımız imam oldu biz cemaat olduk beraber namaz kıldık." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN EN ÖZEL OLAN..."

, "Çok heyecanlandık. Türkiye'nin başkanı reis geliyor. Gelip de bir selamlaştıktan sonra heyecan kalmadı. Çocuklarla tek tek ilgilendi. Benim için çok özel söylediği şey kendi annesinden bahsederek annelere yapılması gereken saygıdan bahsetti. O benim için özel olan oldu. Namazdan sonra içeriye geçtik. Hanginiz bize kahve yapar dedi kızımla gelinime. Bizden biriydi. Hediyelere boğdu torunlarımı." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan'dan sürpriz iftar ziyareti BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ İFTAR ZİYARETİ! A HABER'E ANLATTILAR
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