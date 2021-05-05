Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyareti yaptığı aile yaşadığı heyecanı A Haber'e anlattı: Cumhurbaşkanımız imam oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyaretleri sürüyor. Başkan Erdoğan bu kez iftar için Ankara Ayaş'ta bir çiftçi Dikmen ailesinin evine misafir oldu. Başkan Erdoğan'ın sürpriz iftarında neler yaşandı? Aile yaşadıkları heyecanı A Haber'e anlattı. Bekir Dikmen, "Cumhurbaşkanımızın sıcaklığı, yakınlığı, aileden biri gibi olduğunu hissettik" dedi. İmran Dikmen ise "Benim için çok özel söylediği şey kendi annesinden bahsederek annelere yapılması gereken saygıdan bahsetti" ifadelerini kullandı.
"AİLEDEN BİRİ OLDUĞUNU HİSSETTİK"
Bekir Dikmen, "Çok heyecanlandık başta. Özellikle evimizin önüne arabasıyla geldiği anda öyle bir heyecan vardı ki ama ondan sonrası çok sıcak bir ortama dönüştü. Cumhurbaşkanımızın sıcaklığı, yakınlığı, aileden biri gibi olduğunu hissettik." dedi.
"CUMHURBAŞKANIMIZ İMAM OLDU BERABER NAMAZ KILDIK"
İftarda sohbet ettiklerini belirten Dikmen, "O bizlere hayatınızın nasıl gittiğini memnun musunuz diye sordu. Şikayetleriniz var mı dedi. Hayvanlarla ilgili konuştuk. Desteklerden çok memnunuz dedik. Fakat yemlere ani zam geliyor bundan memnun değiliz dedik. Böyle sohbet devam etti. İftar yaptıktan sonra namazımızı kıldık. Cumhurbaşkanımız imam oldu biz cemaat olduk beraber namaz kıldık." ifadelerini kullandı.
"BENİM İÇİN EN ÖZEL OLAN..."
İmran Dikmen, "Çok heyecanlandık. Türkiye'nin başkanı reis geliyor. Gelip de bir selamlaştıktan sonra heyecan kalmadı. Çocuklarla tek tek ilgilendi. Benim için çok özel söylediği şey kendi annesinden bahsederek annelere yapılması gereken saygıdan bahsetti. O benim için özel olan oldu. Namazdan sonra içeriye geçtik. Hanginiz bize kahve yapar dedi kızımla gelinime. Bizden biriydi. Hediyelere boğdu torunlarımı." şeklinde konuştu.
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