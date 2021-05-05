Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyareti yaptığı aile yaşadığı heyecanı A Haber'e anlattı: Cumhurbaşkanımız imam oldu

"BENİM İÇİN EN ÖZEL OLAN..."

İmran Dikmen, "Çok heyecanlandık. Türkiye'nin başkanı reis geliyor. Gelip de bir selamlaştıktan sonra heyecan kalmadı. Çocuklarla tek tek ilgilendi. Benim için çok özel söylediği şey kendi annesinden bahsederek annelere yapılması gereken saygıdan bahsetti. O benim için özel olan oldu. Namazdan sonra içeriye geçtik. Hanginiz bize kahve yapar dedi kızımla gelinime. Bizden biriydi. Hediyelere boğdu torunlarımı." şeklinde konuştu.