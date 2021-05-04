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Başkan Erdoğan iftarda çiftçi aileye konuk oldu: Erdoğan'ın iftar ziyaretleri devam ediyor

Başkan , 'nın ilçesinde yaşayan çiftçi Bekir Dikmen ve ailesine için konuk oldu. Başkan Erdoğan iftar öncesi sokaktaki vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara hediyeler verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Başkan Erdoğan iftarda çiftçi aileye konuk oldu: Erdoğan'ın iftar ziyaretleri devam ediyor

Başkan , 'nın ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Dikmen ve ailesinin iftarda konuğu oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı ile beraber, Ankara'nın Ayaş ilçesinde yaşayan bir ailenin konuğu oldu.

Çiftçi Bekir Dikmen'in evine gelen Erdoğan, aile üyeleriyle muhabbet edip, çocuklara hediye verdi. Erdoğan, daha sonra Dikmen'in evinde kurulan sofrada yaptı.

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