Başkan Erdoğan iftarda çiftçi aileye konuk oldu: Erdoğan'ın iftar ziyaretleri devam ediyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesinde yaşayan çiftçi Bekir Dikmen ve ailesine iftar için konuk oldu. Başkan Erdoğan iftar öncesi sokaktaki vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara hediyeler verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Dikmen ve ailesinin iftarda konuğu oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraber, Ankara'nın Ayaş ilçesinde yaşayan bir ailenin konuğu oldu.
Çiftçi Bekir Dikmen'in evine gelen Erdoğan, aile üyeleriyle muhabbet edip, çocuklara hediye verdi. Erdoğan, daha sonra Dikmen'in evinde kurulan sofrada iftar yaptı.
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