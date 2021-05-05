E-Fitre dönemi! Fitre ve zekat internet üzerinden verilebilir mi? İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı A Haber'de yanıtladı

FİTRE VE ZEKAT NE ZAMAN VERİLMELİ?

Zekat bir defa Ramazan'a bağlı ibadet değil ama tabii öyle bir gelenek oluşmuş. Altını çizelim zekat Ramazan'a has bir ibadet değil. Önemli olan orada bizim malımızın üzerinden 1 yılın geçiyor olması, o 1 yıldan geçtiği andan itibaren zekatımızı vermemiz gerekir. Ama fitre Ramazan'a has bir ibadet. Bedenimizin şükrünü ifa etmiş oluyoruz. Bu Ramazan-ı Şerifin girişiyle beraber verilebilir. Bayram sabahı olmazdan evvel vermek gerekir.