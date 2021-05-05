05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Haberler Özel Haber Haberleri E-Fitre dönemi! Fitre ve zekat internet üzerinden verilebilir mi? İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı A Haber'de yanıtladı

E-Fitre dönemi! Fitre ve zekat internet üzerinden verilebilir mi? İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı A Haber'de yanıtladı

döneminde ve zekat dijital ortamdan yapılabilir mi? Fitre kimlere verilir? Fitre ve zekat ne verilmeli? Fitre bedeli ne kadar?  muhabiri Melis Coşan detayları aktardı.  Müftüsü Prof. Dr. , A Haber'de konu ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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E-Fitre dönemi! Fitre ve zekat internet üzerinden verilebilir mi? İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı A Haber'de yanıtladı

, tam kapanma sürecinde veya zekatın internet bankacılığı üzerinden dijital ortamda ödenebileceğini belirtti.

Pandemi döneminde fitre ve zekat dijital ortamdan yapılabilir mi? Fitre kimlere verilir? Fitre ve zekat ne verilmeli? Fitre bedeli ne kadar? muhabiri Melis Coşan detayları aktardı. Müftüsü Prof. Dr. , A Haber'de konu ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"ÖNEMLİ OLAN ULAŞMASI"

Fitre ve zekatta amaç muhtaç olan zekat alma konumunda olan kişilerin eline ulaşması temlik diyoruz buna, eline ulaştığı taktirde o meblağ o para görevimizi yapmış oluruz. Ulaşmanın şekli birisi kanalıyla olabilir internet ortamı üzerinden aktarabiliriz bir hayır kurumu kanalıyla gerçekleşebilir önemli olan bizim zekatımızın, fitremizin, fidyemizin onu ödeyeceğimiz kişiye muhtaç olan kişiye ulaşmasıdır onun eline geçmesidir.

FİTRE VE ZEKAT NE ZAMAN VERİLMELİ?

Zekat bir defa Ramazan'a bağlı ibadet değil ama tabii öyle bir gelenek oluşmuş. Altını çizelim zekat 'a has bir ibadet değil. Önemli olan orada bizim malımızın üzerinden 1 yılın geçiyor olması, o 1 yıldan geçtiği andan itibaren zekatımızı vermemiz gerekir. Ama fitre Ramazan'a has bir ibadet. Bedenimizin şükrünü ifa etmiş oluyoruz. Bu Ramazan-ı Şerifin girişiyle beraber verilebilir. Bayram sabahı olmazdan evvel vermek gerekir.

"MUHTAÇLARIN MALLARIMIZDAKİ HAKKIDIR"

Kur'an-ı Kerim'in en çok altını çizdiği hususlardan bir tanesidir zekat namazla beraber çoğu yerde zikredilir. Zekat bizim mallarımızdaki muhtaçların hakkıdır. Ödenmeyen bir zekat muhtaç insanların hakkına girmek anlamına gelir. Öte yandan zekat ve bizi hem arındıran hem temizleyen hem de malımızı temizleyen bir öneme sahiptir.

Bu yıl fitre bedeli 28 TL.

Fitre ve zekat internet üzerinden verilebilir mi? FİTRE VE ZEKAT İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEBİLİR Mİ?

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