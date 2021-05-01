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Belediyelerde koronavirüs önlemleri! Vefa destek grupları kapı kapı geziyor

Tüm dünyayı esir olan koronavirüsle mücadele ’de hız kesmeden devam ediyor. Başkan artan vakalardan sonra tam kapanma dönemin başladığını açıkladı. Yurt genelinde denetimler sıkı şekilde devam ederken vatandaşa yapılan desteklerde sürüyor. canlı yayınına konuk olan Belediye Başkanı yapılanlarla ilgili bilgiler verdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Belediyelerde koronavirüs önlemleri! Vefa destek grupları kapı kapı geziyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in açıklamaları:

"Aksaray'da ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza iftarlıklar göndermek ve ihtiyaçlarını göndermek anlamında çalışmalar yürütmekteyiz.

Belediyemizin yemekhanesinde 2 bin 500 vatandaşımıza sıcak yemek temini sağlıyoruz.

Aksaray Belediyesi olarak vatandaşlarımıza gıda kolileri ve gıda çekleri vererek ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz.

8 bin 100 gıda kolisi ve çeki de vatandaşlarımıza ulaştırdık.

Aksaray'ın tescilli olan tahinli pidesini tüm vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunu da 60 bin haneye ulaştırdık.

Aksaray Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar gidiyor ve desteklerini sürdürüyor."

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