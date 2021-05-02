Son dakika: Hamilelerde ölüm oranı neden arttı? Uzman isimden Hindistan varyantı uyarısı: Hamileler ve çevresindekiler...

Son dakika haberi... Mutant virüste görülen artış ile koronavirüse bağlı hamilelerin ölüm oranlarında artış gözleniyor. Peki hamilelerde ölüm oranı neden arttı? Mutant virüs hamileleri nasıl etkiliyor? Gençler ve hamile ölümlerinde artışın nedeni mutant mı? Saç dökülmesi Kovid-19 belirtisi mi? Sputnik V aşısı ne kadar etkili? Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Balık, Hindistan varyantı konusunda bilgiler vererek hamileler ve çevresindekilere kritik uyarılarda bulundu.

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