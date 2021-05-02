Ermeniler Türkleri nasıl katletti? "Hamile kadınların karnını yarıp çocukları süngüye taktılar!" Yıllar sonra ses kaydında ortaya çıkan gerçekler

TOPRAK İSTEMİŞLER

"Ermeniler "Evet orada haklısınız. Ama bize muhratiyet vermek lazım" demişler. "Onu çıkarın aklınızdan" yanıtını almışlar. "Onu katiyen siz Türkiye'den muhtariyet alamazsınız." denmiş. Ben de vekilim sen de vekilsin ama yer vermek asla demiş. Bunun üzerine çıktılar gittiler ve kaçtılar."