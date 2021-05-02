02 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Ermeniler Türkleri nasıl katletti? "Hamile kadınların karnını yarıp çocukları süngüye taktılar!" Yıllar sonra ses kaydında ortaya çıkan gerçekler

Ermeniler Türkleri nasıl katletti? "Hamile kadınların karnını yarıp çocukları süngüye taktılar!" Yıllar sonra ses kaydında ortaya çıkan gerçekler

'nın eşi 'ın 1915 olaylarını anlattığı bir ses kaydı ortaya çıktı. Ermenilerin tüm imtiyazlara rağmen katliam yaptıklarını söyleyen Hayriye Hanım, "Camilere girip hamile kadınları yardılar. Çocukları aldılar süngüye taktılar Ermeniler. Öyle gösterdiler Ermeni zulmünü. Bunu yazıyorlar mı?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
ABONE OL
Ermeniler Türkleri nasıl katletti? Hamile kadınların karnını yarıp çocukları süngüye taktılar! Yıllar sonra ses kaydında ortaya çıkan gerçekler

'nın eşi 'ın 1915 olaylarını anlatan ses kayıtları ortaya çıktı.

CAMİLERDE HAMİLE KADINLARIN BEBEKLERİNİ SÜNGÜYE TAKTILAR

"Camilere girip hamile kadınları yardılar. Çocukları aldılar süngüye taktılar Ermeniler. Öyle gösterdiler Ermeni zulmünü. Bunu yazıyorlar mı? "

"KAÇ SENEDİR OSMANLI SİZİ..."

"Bir tanesi de bu Ermenilerin başıydı. İsimleri belki aklıma gelir. "Kaç senedir Osmanlı sizi paşa yaptı, vekil yaptı. Hariciye vekili yaptı. Hariciye vekili Ermeniydi. Evet."

RUSLAR KIŞKIRTTI

"Size kardeş gibi muamele ediyor. Rahatsınız eviniz var, her şey var vazgeçin. Başladılar Ermeniler. Çünkü Ruslar kışkırttı."

VUR EMRİ VERDİLER

"İşte atışıyorlar. Yok yapmayacağız, yok yapacağız. Yok bilmem ne. Acaba biz mi teşkilatı yapalım? Ordu mu girsin? Öyle bir hale getirdiler ki vur emri verdiler ve yaptılar. "

TOPRAK İSTEMİŞLER

"Ermeniler "Evet orada haklısınız. Ama bize muhratiyet vermek lazım" demişler. "Onu çıkarın aklınızdan" yanıtını almışlar. "Onu katiyen siz 'den muhtariyet alamazsınız." denmiş. Ben de vekilim sen de vekilsin ama yer vermek asla demiş. Bunun üzerine çıktılar gittiler ve kaçtılar."

DERTLERİ DEVLET KURMAKTI

"Ermeni çetelerin tüm imtiyazları reddederek bunlara katliamla yanıt verdi. Ermenilerin tek isteği Türkiye içinde bir kurmaktı."

MAHKEMEDE NELER YAŞANDI?

'de Ermeni bir terörist tarafından şehit edilen Sadrazam Talat Paşa'nın şehit edilmesini de anlatan Hayriye Hanım, mahkemede yaşananları anlattı.

HEPSİ SAHTEKAR VE PARA ALMIŞLAR

Türklerin Ermenileri katletmesinin baştan aşağı yalan olduğunu söyleyen Hayriye Hanım, mahkemede şahitlik eden kişilerin hepsinin sahtekar ve para aldığını da söylediğini belirtti. Katliamı Ermenilerin Ağrı'da, Erzurum'da, Kars'ta yaptıklarını söyleyen Hayriye Hanım, mahkeme sonrası katilin Almanya'da çiçeklerle arabaya bindirildiğini ifade etti.

Ermeniler Türkleri nasıl katletti? ERMENİLER TÜRKLERİ NASIL KATLETTİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA