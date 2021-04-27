A Haber’in milli duruşu birilerini rahatsız etti! A Haber muhabirine linç girişimi
Cumartesi gününden bu yana sosyal medyada bir linç kampanyası yürütülüyor. Kampanyanın hedefindeyse gerçekleri gün yüzüne çıkarmak ve halkı haberdar etmek için görevini yapan A Haber muhabiri Mehmet nilüfer var. Öyle ki Üsküdar'daki halk ekmek büfesinin yeri konusundaki tartışmayı büyüterek sanki bir kriz varmış gibi gösteren Millet İttifakı üyelerine, FETÖ’cüler ve firari Can Dündar da katıldı. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer, o anları ve perde arkasındaki gerçeği anlattı.
Cumartesi günü İstanbul Üsküdar'da yaşanan bu olay ve sonrasında sosyal medyada başlatılan linç kampanyasının hedefiydi A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer.
Mehmet Nilüfer, "Tabi ki yandaş olacak, Erdoğan'a Türkiye'nin en iyi liderine yandaş olacak" dedi.
Onun kullandığı bu ifadeler, farklı sözler duymayı bekleyen etrafındaki herkesi şaşırttı.
Olayın arka planında İBB Meclisi'nde alınan ve yine İBB yönetimi tarafından çiğnenen halk ekmek büfesi kararı var.
Muhabir Mehmet Nilüfer'in gerilimin göbeğindeki büfe işletmecisiyle röportaj yapması, olayı siyasi bir ranta çevirmek isteyenleri adeta çıldırttı. Zira büfe işletmecisi, İBB zabıtaları ile Millet İttifakı üyelerinin nöbetini gereksiz görüyordu.
Yaklaşık 40 dakika süren ve onlarca kişinin katıldığı tartışmanın ortasındaydı A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer ve kameraman Ömer Er. İşte o anda hakaret için söylenen bir söz ve ona verilen bir cevap herkesi şaşırttı.
Bu olay çok konuşuldu. Devletin gizli belgelerini yaydığı için firari durumda olan Can Dündar bile A Haber'i hedef aldı. Mehmet Nilüfer konuyla ilgili "FETÖ'cü hesaplar, Demirtaş'ı savunanlar, Erdoğan'ı Lahey'de görmek isteyenler ve Can Dündar. Bu benim için gururdur." İfadelerini kullandı.
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