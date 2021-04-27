A Haber’in milli duruşu birilerini rahatsız etti! A Haber muhabirine linç girişimi

Bu olay çok konuşuldu. Devletin gizli belgelerini yaydığı için firari durumda olan Can Dündar bile A Haber'i hedef aldı. Mehmet Nilüfer konuyla ilgili "FETÖ'cü hesaplar, Demirtaş'ı savunanlar, Erdoğan'ı Lahey'de görmek isteyenler ve Can Dündar. Bu benim için gururdur." İfadelerini kullandı.

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