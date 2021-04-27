27 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri A Haber’in milli duruşu birilerini rahatsız etti! A Haber muhabirine linç girişimi

A Haber’in milli duruşu birilerini rahatsız etti! A Haber muhabirine linç girişimi

Cumartesi gününden bu yana sosyal medyada bir linç kampanyası yürütülüyor. Kampanyanın hedefindeyse gerçekleri gün yüzüne çıkarmak ve halkı haberdar etmek için görevini yapan muhabiri var. Öyle ki 'daki halk ekmek büfesinin yeri konusundaki tartışmayı büyüterek sanki bir kriz varmış gibi gösteren üyelerine, FETÖ’cüler ve firari da katıldı. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer, o anları ve perde arkasındaki gerçeği anlattı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
ABONE OL
A Haber’in milli duruşu birilerini rahatsız etti! A Haber muhabirine linç girişimi

Cumartesi günü 'da yaşanan bu olay ve sonrasında sosyal medyada başlatılan linç kampanyasının hedefiydi muhabiri .

Mehmet Nilüfer, "Tabi ki yandaş olacak, Erdoğan'a Türkiye'nin en iyi liderine yandaş olacak" dedi.

Onun kullandığı bu ifadeler, farklı sözler duymayı bekleyen etrafındaki herkesi şaşırttı.

Olayın arka planında 'nde alınan ve yine yönetimi tarafından çiğnenen halk ekmek büfesi kararı var.

Muhabir Mehmet Nilüfer'in gerilimin göbeğindeki büfe işletmecisiyle röportaj yapması, olayı siyasi bir ranta çevirmek isteyenleri adeta çıldırttı. Zira büfe işletmecisi, İBB zabıtaları ile üyelerinin nöbetini gereksiz görüyordu.

Yaklaşık 40 dakika süren ve onlarca kişinin katıldığı tartışmanın ortasındaydı A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer ve kameraman . İşte o anda hakaret için söylenen bir söz ve ona verilen bir cevap herkesi şaşırttı.

Bu olay çok konuşuldu. Devletin gizli belgelerini yaydığı için firari durumda olan bile A Haber'i hedef aldı. Mehmet Nilüfer konuyla ilgili "FETÖ'cü hesaplar, Demirtaş'ı savunanlar, Erdoğan'ı Lahey'de görmek isteyenler ve Can Dündar. Bu benim için gururdur." İfadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA