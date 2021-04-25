Almanya'nın faşist polislerinden Türk iş adamına George Floyd işkencesi

"GEORGE FLOYD GİBİ MUAMELE GÖRDÜM"

Yaşadığı polis şiddetine ilişkin konuşan Tümsek, "Bir anda üzerime çuvallanıp yere yatırıp kelepçe taktılar. Tıpkı Amerika'daki Geoge Floyd'a yaptıkları gibi boynuma diziyle bastırdı. Nefes almakta zorlandım ve bir anda aklıma George Floyd geldi. Bir iş insanına hiç suçu yokken yapılacak iş değil bu. Ben, gelirim sizinle karakola, pasaportumu da getiririm dememe rağmen, beni dinlemediler. Sonra karakola götürdüler, ters kelepçe ve maske ile beni 4 saat hücrede tuttular" ifadelerine yer verdi.