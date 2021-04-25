Almanya'nın faşist polislerinden Türk iş adamına George Floyd işkencesi
ABD'de ırkçı polislerin öldürdüğü George Floyd olayındaki işkence şekli Almanya'da bir Türk iş adamına uygulandı. Almanya'nın faşist polisleri tarafından darbedilen Türk iş adamı Emre Tümsek yaptığı açıklamada, "Bir an nefes alamaz duruma geldim ve o an ABD'deki polis şiddetiyle hayatını kaybeden Geoge Floyd olayı gözümün önüne geldi" ifadelerine yer verdi.
Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan 43 yaşındaki yedek parça satıcısı ve müteahhitlik yapan Türk iş insanı Emre Tümsek, işletmesinin önünde Alman polisinin şiddetiyle karşılaştı.
Dışarıdaki gürültüye çıkan Tümsek, neler olduğunu sorması üzerine işletmesinin önündeki polislerin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Tümsek, "Dışarıdaki gürültü nedeniyle dışarı çıktım. Ne oluyor der demez. Polis şiddet uyguladı. Ters kelepçileyerek, çalışanlarımın gözü önünde darp edildim." diye konuştu.
ŞİDDET ANLARI KAMERADA
O anlar bölgedeki bir görgü tanığı tarafından cep telefonuna ait kameraya saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Alman polisi tarafından elleri bağlanarak, ters kelepçe ile yere yatırılan Tümsek'in nefes almakta zorlandığı görüldü.
"GEORGE FLOYD GİBİ MUAMELE GÖRDÜM"
Yaşadığı polis şiddetine ilişkin konuşan Tümsek, "Bir anda üzerime çuvallanıp yere yatırıp kelepçe taktılar. Tıpkı Amerika'daki Geoge Floyd'a yaptıkları gibi boynuma diziyle bastırdı. Nefes almakta zorlandım ve bir anda aklıma George Floyd geldi. Bir iş insanına hiç suçu yokken yapılacak iş değil bu. Ben, gelirim sizinle karakola, pasaportumu da getiririm dememe rağmen, beni dinlemediler. Sonra karakola götürdüler, ters kelepçe ve maske ile beni 4 saat hücrede tuttular" ifadelerine yer verdi.
"HUKUKİ YOLDAN HAKKIMI ARAYACAĞIM"
Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamadığını ifade eden Tümsek, "Ailem de olayı öğrendiğinde şok oldu. Hepimiz çok perişanız. Hiç suçum yokken böyle bir şeyin başıma gelmesini kabul edemem. Hem Alman hem de Türk vatandaşı olarak hukuki yoldan hakkımı arayacağım. Bu işin peşini asla bırakmam. Ben, yirmiden fazla insana iş veriyorum. Araba parçası işimin yanı sıra inşaat işi yapıyorum. Şimdi Düsseldorf Havalimanı inşaatını yapıyorum. Yapılan bu davranışı asla unutmam" diye konuştu.
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