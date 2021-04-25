Son dakika: Kripto para borsaları ne kadar güvenli? Türk kripto para borsaları neden kapanıyor? A Haber'de yanıtladı

"RAHAT BİR NEFES ALDIRACAK"

Yaşanan olayları biz de yakından takip ediyoruz ve hassasiyetle inceliyoruz. Bu konuda atılacak olan adımları ki biliyorsunuz belli bir düzenleme gelecek eli kulağında diyebiliriz 1-2 hafta içerisinde, özellikle böyle haberlerden sonra atılacak adımlar bir nebze hızlanacaktır. Piyasada zaten bir düzenleme algısı var. O yüzden zaten belli bir düzenleme çekilecek ve yatırımcı da kripto para alım-satım platformları da burada rahat bir nefes alabilecek diyebiliriz.