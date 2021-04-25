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Son dakika: Kripto para borsaları ne kadar güvenli? Türk kripto para borsaları neden kapanıyor? A Haber'de yanıtladı

Türk borsalarında neler oluyor, neden kapanıyorlar? kripto para piyasasını nasıl etkileyecek? Mağdurların durumu ne olacak? Bittrt Araştırma Müdürü , canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Son dakika: Kripto para borsaları ne kadar güvenli? Türk kripto para borsaları neden kapanıyor? A Haber'de yanıtladı

Türk borsaları neden kapanıyor? kripto paraya karşı güveni nasıl etkiledi? Kripto para borsaları ne kadar güvenli? Yatırımcılar mağdur olmamak için nelere dikkat etmeli? Kripto paraya güven neden azaldı? Yapılacak düzenleme kripto para borsalarını nasıl etkileyecek? Bittrt Araştırma Müdürü , canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"RAHAT BİR NEFES ALDIRACAK"

Yaşanan olayları biz de yakından takip ediyoruz ve hassasiyetle inceliyoruz. Bu konuda atılacak olan adımları ki biliyorsunuz belli bir düzenleme gelecek eli kulağında diyebiliriz 1-2 hafta içerisinde, özellikle böyle haberlerden sonra atılacak adımlar bir nebze hızlanacaktır. Piyasada zaten bir düzenleme algısı var. O yüzden zaten belli bir düzenleme çekilecek ve yatırımcı da kripto para alım-satım platformları da burada rahat bir nefes alabilecek diyebiliriz.

KULLANICILAR DİKKAT!

Güven açısından baktığımız zaman tabii ki öncelikli olarak bir kripto para alım-satım platformunun hem tabanının kullanıcı tarafından iyi araştırılması lazım. Belli risklerinin kabul edilmesi lazım ve o riskleri elimine etmek için neler yapılmalı buna bakmak lazım.

Kripto para ne kadar güvenli? KRİPTO PARA NE KADAR GÜVENLİ?

Mağdurlar parasını alabilecek mi?
Kripto vurgunu nasıl yapıldı? KRİPTO VURGUNU NASIL YAPILDI?

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