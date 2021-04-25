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Rıza Kayaalp'ten Başkan Erdoğan'a teşekkür: Terimiz kurumadan bizi aradı

'nın başkenti 'da düzenlenen 'nda, 130 kiloda 10'uncu kez altın madalya kazanan milli güreşçi 'i, yeni hedeflerini ve Başkan ile görüşmesinin detaylarını 'de anlattı. Kayaalp, "10 şampiyonlukta da bizi minderden iner-inmez terimiz kurumadan tebrik etti. ALLAH razı olsun. Yeni başarılar istedi. Sizin huzurunuzda yeniden teşekkür ediyorum. Öte yandan Kayaalp, güreşi ne zaman bırakacağını ve yeni hedefini açıkladı.

SPOR A Haber
Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Rıza Kayaalp'ten Başkan Erdoğan'a teşekkür: Terimiz kurumadan bizi aradı
Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 130 kiloda 10'uncu kez altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, duygularını A Haber'de anlattı.

Kayaalp, "İlk şampiyon olduktan sonra her zaman şunu söyledim, ülkem için ne kadar çok madalya alabilirsem almaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"TERİMİZ KURUMADAN BİZİ ARIYOR ALLAH RAZI OLSUN"

Şampiyon güreşçiye ilk tebrik ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Kayaalp, Başkan Erdoğan ile olan görüşmesini anlattı: Terimiz kuruman bizi arayıp tebrik etti. Allah razı olsun. Kendisine "10. kez sizi rahatsız ettim' dedim. Bize çok önem veriyor değer veriyor. Bizi her seferinde arayıp tebrik ediyor ve yeni başarılar istiyor. Sizlerin huzurunda yeniden teşekkür ediyorum.

HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in Avrupa rekorunu egale etmek istediğini ifade eden Kayaalp, "Şimdiki hedefim olimpiyatlar, sonrasında artık yaşım gereği 1-2 yıl içerisinde güreşi bırakırım" dedi.

Terimiz kurumadan bizi aradı "TERİMİZ KURUMADAN BİZİ ARADI"
Başkan Erdoğandan şampiyona tebrik telefonu BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞAMPİYONA TEBRİK TELEFONU
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