Kovid savaşında vicdan sızlatan aşı eşitsizliği! Mağdur coğrafyalarda aşıya ulaşılamıyor
Koronavirüsün ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra dünyadaki aşı endüstrisi hemen harekete geçti. Avrupa ülkeleri, Çin, Rusya başta olmak üzere ülkeler arasında kıyasıya "aşı rekabeti" yaşandı. Pandeminin birinci yılı dolmadan aşı üretildi bu sonuç "dünyadaki aşı kartelini de" gözler önüne serdi. Çünkü aşı ulaşılabilecek ülkelerin milletlerine uygulanıyor, mağdur coğrafyadaki insanlar kaderine terk ediliyor. Prof. Dr. Oğuz Özyaral, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"Kovid-19" son yüz yıl içinde dünyanın aynı anda savaştığı, vaka ve kayıp sayılarının ürkütücü boyuta ulaştığı ilk salgın. Kovid-19 karşısındaki en güçlü silahımız aşı. Ancak dünyanın topyekün mücadele ettiği bir savaşta aşı eşitsizliği vicdanları sızlatıyor.
Benzer bir durum 2002'de görülmeye başlanan sars salgınında da yaşanmıştı. Şirketler sarsa karşı aşı geliştirmeye çalışıyorlardı. Ancak sars küresel bir salgına dönüşmedi, uzak doğu ülkeleri başta olmak üzere 37 ülkede seyretti. Bunun üzerine aşı endüstrisi yalnızca kısıtlı bölgede kullanılabilecek aşıdan vazgeçti.
Kovid salgınında da belirleyici kriter yine "para". Dünya genelinde 850 milyon aşılama yapılmışken hala aşıya erişememiş mağdur coğrafyalarda birçok ülke var.
Pandemi bitti denilmesi için dünya nüfusunun en az yüzde 60'ının ya sürü bağışıklığı ya da aşı ile koronavirüse karşı aşılanmış olması gerek. Yani herkes güvende olana kadar kimse güvende değil.
Vatandaşına en fazla aşı uygulayan ülkeler arasında Türkiye altıncı sırada yer alıyor. Aşıyı kendisi üretmeyen ülkeler arasında ise uyguladığı aşı sayısıyla dünyanın lideri konumunda.
Ülkeler arasındaki fırsat eşitsizliğini gidermek amacıyla, Dünya Sağlık Örgütü liderliğinde bir platform kuruldu.
Zengin ülkelerden alınan katkı payıyla, fakir ülkelere aşıların ulaştırılması planlanıyor. Platform şu ana kadar 107 ülkeye 38 milyonun üzerinde aşı sağlamış durumda. Ancak yine de bir yıl içinde 190 ülkeye 2 milyar doz aşı ulaştırma hedefine bir hayli yol var.
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